Salellas assumirà totes les competències que tenia Junts al govern de Girona en espera de tancar el nou cartipàs
L'alcalde signarà aquest divendres els cessaments i obre converses amb ERC per les demandes dels republicans
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, assumirà totes les competències que tenia Junts dins l'equip de govern en espera de tancar el nou cartipàs. De totes les àrees i regidories que portaven els de Gemma Geis, tan sols n'hi haurà una (Urbanisme de Proximitat) que en el mentrestant recaurà en el tinent d'alcaldia Sergi Font. La resta, entre les quals hi ha Promoció Econòmica, Salut, Servei a les Persones o Llengua Catalana, les portarà directament Salellas fins que s'acabi de definir el nou organigrama. L'alcalde signarà aquest divendres els cessaments i ja ha obert converses amb ERC després que els republicans condicionessin mantenir el pacte a la proposta de cartipàs i a un funcionament "més eficient" del consistori.
Després que Junts trenqués el tripartit i sortís de l'equip de govern, i de les valoracions d'uns i altres, Guanyem ja treballa en la nova reorganització d'àrees i regidories. D'entrada, aquest divendres l'alcalde Lluc Salellas signarà els cessaments i traurà les atribucions que fins ara tenien tant la vicealcaldessa com els altres cinc regidors juntaires (Xavier Aldeguer, Núria Riquelme, Lluís Martí, Maria Àngels Planas i Sílvia Bosch).
Fins que no s'hagi articulat com quedarà el nou cartipàs -aquí, també s'ha de parlar amb ERC- Lluc Salellas assumirà totes les competències que tenia Junts excepte una, la regidoria d'Urbanisme de Proximitat (que fins ara tenia Lluís Martí). En aquest cas, qui la portarà serà el tinent d'alcaldia de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font.
Tota la resta passaran a dependre directament de l'alcalde. De manera temporal, doncs, Lluc Salellas assumirà tres àrees, que fins ara duien Gemma Geis (Promoció Econòmica i Serveis Jurídics) i els tinents d'alcaldia Xavier Aldeguer i Núria Riquelme. La de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, en el cas d'ell; i la de Servei a les Persones i Convivència, en el d'ella.
A més, l'alcalde també portarà les regidories de Llengua Catalana (des del 2023, en mans de Núria Riquelme), de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics (Maria Àngels Planas), de i Salut i Benestar Emocional (Sílvia Bosch).
Ple extraordinari
El nou cartipàs es donarà a conèixer en els propers dies -la intenció inicial és que sigui pels volts de Sant Jaume- i una part de l'organigrama haurà de passar per ple. Previsiblement, segons expliquen fonts municipals, se'n convocarà un d'extraordinari el divendres 31 de juliol.
La reorganització d'àrees i competències s'haurà de pactar amb ERC, que de moment continua a govern. De fet, Salellas ja ha obert converses amb el tinent d'alcaldia de Cultura, Quim Ayats, després que els republicans posessin dos condicionants per mantenir el pacte. El primer, la proposta de cartipàs que els faci arribar l'alcalde arran de la sortida de Junts; i el segon, la "necessitat" d'aplicar "mesures concretes" perquè l'Ajuntament de Girona funcioni "de manera més eficient" fins a final de mandat.
Amb la sortida de Junts, l'equip de govern de Girona ha perdut la majoria absoluta que tenia des del 2023, quan el pacte a tres bandes va permetre investir Lluc Salellas alcalde. Ara, dels 27 regidors que té el ple, el govern en suma 11 (8 de Guanyem i els altres tres, d'ERC).
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