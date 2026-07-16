Salt impulsa relats positius sobre la diversitat cultural amb el projecte europeu STAND
El municipi participa en una iniciativa europea que busca dotar les administracions locals d'eines per construir discursos que presentin la diversitat com un actiu
L’Ajuntament de Salt participa en el projecte europeu STAND (Strengthening Towns’ Activation for new Narratives on Diversity), una iniciativa que aplega catorze municipis d’Itàlia, Portugal, Polònia i l’Estat espanyol amb l’objectiu de promoure relats positius sobre la diversitat cultural i reforçar la cohesió social. El programa vol dotar les administracions locals i les entitats d’eines per construir discursos que presentin la diversitat com un actiu per a les ciutats.
En el cas de Salt, el projecte va començar l’any passat amb grups de discussió veïnals i formacions adreçades al personal tècnic municipal, amb la participació d’una cinquantena de persones. Aquest 2026, la iniciativa ha continuat amb accions pilot, entre les quals destaca la creació d’un espot audiovisual elaborat de manera col·lectiva per mostrar la pluralitat d’orígens i trajectòries que conviuen al municipi.
A principis de febrer, un grup format per 16 persones —11 veïns i veïnes i 5 tècniques municipals— va treballar en la redacció del guió. El rodatge es va fer durant el mes de març amb la participació de residents de Salt, i ara el vídeo ja s’ha començat a difondre a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.
Un relat sobre la diversitat com a actiu
La iniciativa s’emmarca en una línia de treball que el consistori ja havia explorat en anys anteriors amb campanyes com “Salt, una ciutat, milers d’històries”, impulsada el 2021 per donar visibilitat a la diversitat d’un municipi on conviuen prop de 90 nacionalitats.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha defensat que “la diversitat és un actiu que ens fa més forts com a comunitat” i ha remarcat que la pluralitat d’orígens del municipi “no és un repte, és una riquesa que cal explicar i reivindicar”. En la mateixa línia, la primera tinenta d’alcalde de Drets Socials i Ciutadania, Fanny Carabellido, ha assegurat que el consistori continuarà apostant per iniciatives que fomentin la convivència, la igualtat i la interculturalitat.
La participació de Salt en STAND s’explica per la seva vinculació a la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI), aprovada pel ple municipal el gener del 2018. Des d’aleshores, el municipi forma part del programa Intercultural Cities del Consell d’Europa, una xarxa que facilita intercanvi de coneixement, treball conjunt i accés a projectes europeus com aquest.
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