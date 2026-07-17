Entrevista | LLUC SALELLAS Alcalde de Girona
L'alcalde de Girona sobre la marxa de Junts 'No me'n sento responsable, he estat concentrat en tirar endavant un projecte de ciutat'
El primer edil de Girona atribueix la sortida de Junts a la proximitat de les eleccions, assegurant que s'ha treballat amb generositat i consens
És aquest el moment més complicat que ha viscut durant els tres anys de mandat?
No. He dit sempre que hi ha un moment més delicat, que és el de l'assassinat que hi va haver a Font de la Pólvora. El que he viscut ara respon a una decisió més racional d’un partit que ha decidit abandonar el govern en clau electoral.
Quan es publica l'article d'opinió on Gemma Geis és crítica amb el govern, parla amb ella o l'intenta convèncer perquè es quedi al govern?
La successió dels fets no canvia la qüestió de fons. El que em sap greu és que després d'haver treballat una unitat que no era senzilla i que havia donat els seus resultats a la ciutat, hagin apostat, en aquest moment, més pel partit que per la ciutat.
Creu que ha cuidat prou els socis de govern?
Sí. Des del primer moment he agraït la generositat de tots els regidors, de Junts i d'ERC. També a la mateixa Gemma Geis i a Quim Ayats, perquè ells també ho han fet. Com a alcalde he procurat que totes les decisions transcendentals es poguessin parlar i consensuar entre els tres grups i cada setmana hem fet diverses reunions si feia falta per cuidar, precisament, tot el que és l'obra de govern.
Però fent autocrítica. Creu que Guanyem o vostè mateix té part de responsabilitat que hagi marxat Junts del govern?
En aquest moment, no. No me'n sento responsable. He estat concentrat en tirar endavant un projecte de ciutat que havíem acordat els tres grups municipals, que passa per l'habitatge, per la transformació urbana, per les pacificacions escolars, pel Campus de Salut, per l'institut Ermessenda. Considero que ho hem estat fent tots en aquest temps i que ara, la lògica, té a veure amb unes eleccions i amb les pors que hi pugui haver en un espai polític davant l'ascens de l'extrema dreta.
No me'n sento responsable. He estat concentrat en tirar endavant un projecte de ciutat que havíem acordat els tres grups municipals
Gemma Geis atribueix la marxa a un cúmul de circumstàncies i també diu que el cas del Truffaut és el que els va animar a fer el pas. Va ser crítica amb vostè perquè considerava que havia d'assistir a una trobada que considerava important i no ho va fer. Per què no hi va ser?
En aquesta Junta de Govern estava de vacances, no era a Girona i vaig proposar ajornar-la fins dilluns per poder-hi ser. Per la resta de coses crec que no ha passat absolutament res de diferent en els últims sis mesos.
Potser s'hauria entès més la marxa amb la crisi del Truffaut o amb el conflicte de les llicències de locals?
Allò va ser un intercanvi de declaracions. Estàvem en negociacions sobre com fer la proposta. Crec que l'anàlisi del 2023, que era compartit per Junts, ERC i Guanyem, és que els gironins havien enviat un missatge clar, que era treballar plegats, construir una unitat unitat a partir d'elements progressistes i la defensa d'un projecte nítidament català, i que defensés l'autodeterminació de Catalunya, que és el posicionament majoritari a la ciutat.
Gemma Geis va comentar que projectes i carpetes de Junts havien quedat aparcats. És així?
Hi ha propostes de Guanyem que han quedat al tinter, com propostes de Junts i d'ERC, perquè totes no les hem pogut fer. Vam marcar un programa molt clar com a equip de govern, que eren els 64 punts. Si agafem un per un aquests temes en quin punt es trobaven el 2023 i en quin punt es troben el 2026, en tots veurem la feina que ha fet l'Ajuntament i com hem millorat, i és gràcies als tres grups municipals, perquè no vull posar-me més medalles de les que em toquen. Continuarem millorant fins al 2027.
La fins ara vicealcaldessa diu que un punt conflictiu va ser quan es va modificar el cartipàs el gener de 2025. Junts va demanar més competències i diu que no se li van donar.
Se li van donar més competències a Junts. La senyora Geis porta Promoció Econòmica i se li va afegir Serveis Jurídics. El senyor Lluís Martí portava Llicències d'Activitats i Urbanisme de Proximitat, i se li va afegir Planejament. Evidentment, van plantejar més coses, però en una negociació entre parts, tothom cedeix. Tant Junts com ERC van sortir amb més competències, ho vam fer des de la generositat de Guanyem perquè aquesta ha estat la dinàmica, però no vol dir que tot allò que vulgui Junts hagi de passar.
La marxa de Junts fa més fort Guanyem?
Ni més ni menys fort. El que fa és debilitar l'estructura municipal, l'Ajuntament, el govern, i la feina que s'ha fet aquests tres anys. Per això considero que és un error. A partir d'aquí ens sentim forts, ens sentim legitimats i preparats per, conjuntament amb ERC, liderar el govern els deu mesos que queden.
La marxa de Junts debilita l'estructura municipal, l'Ajuntament, el govern, i la feina que s'ha fet aquests tres anys. Ho considero un error.
Parlant d'ERC. Ha parlat amb Quim Ayats?
Sí.
Continuaran en el govern?
Per mi no hi ha cap altre escenari que l'entesa entre l'independentisme d'esquerres. L'únic escenari que veig és aquest i estem en converses per redefinir carpetes i regidories. Estem en aquest punt. Crec que ERC ha de formar part d'aquest govern.
Sí que passen d'un govern a majoria a un govern a minoria. Això implica que haurà de negociar més amb l'oposició?
Entenem que molts projectes els hem treballat com a govern i que, per tant, tambéprenent la paraula de la senyora Geis, podrem arribar a acords amb Junts per acabar-los de tirar endavant. Si en algun tema Junts considera que no ha de donar suport, evidentment, parlarem amb el PSC.
Pel que diu, pactaria acords abans amb Junts que amb el PSC?
Amb els temes que hem estat treballant dins del govern té tot el sentit del món que els acabem de treballar i pactar amb qui fins ara ho hem estat treballant.
Analitzant una mica més en fred. Pensava que el govern tripartit aguantaria fins al maig de 2027?
He treballat perquè això fos així, i hi confiava. El juny de 2023 vaig donar la meva paraula per fer aquests quatre anys, i molta gent ens deia que no duraria ni tres mesos. Els tres grups municipals hem demostrat capacitats i, segurament, si no hi hagués un marc electoral proper continuaríem governant.
Per tant, si pogués tornar enrere en el temps, repetiria el pacte?
Sí.
I un cop acabades les eleccions de l'any que ve, també el repetiria?
Hem de veure què passa a les eleccions, quins temes centren la campanya, què demana la gent i què acaba votant. Llavors has de fer la reflexió a partir de tot plegat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
- Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
- Les imatges de la visita a Empúries de la família reial
- El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026
- Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins