Dani Ruiz serà el candidat del PP a l'alcaldia de Girona el 2027
El nou alcaldable popular, nascut a Figueres el 1998, promet "més ordre, seguretat i neteja" per a la ciutat de Girona
Dani Ruiz Perez serà l'alcaldable del Partit Popular a Girona en les pròximes eleccions municipals que se celebraran el maig del 2027. Ruiz ho ha anunciat amb una publicació a les xarxes socials, on ha explicat que el president de la formació a l'Estat, Alberto Núñez Feijóo, l'ha "designat com a candidat a l'alcaldia de Girona" i és "un honor" que accepta.
En aquesta publicació, ha assegurat que volen "tornar l'orgull i la dignitat" a la ciutat, i això s'aconseguirà amb "més ordre, seguretat i neteja". "Compto amb tu per transformar Girona", conclou el candidat.
Dani Ruiz és jurista i va néixer a Figueres el 1998. Des de setembre de l'any passat és el president del PP a les comarques gironines, precisament, substituint Jaume Veray, el qual també substitueix ara com a alcaldable a Girona. Actualment, Veray és regidor a l'Ajuntament de Girona, on el grup municipal amb un únic representant. En les municipals de 2027, Ruiz va tancar la llista del PP, sent el número 27.
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