Una escola gironina porta al Parlament Europeu un projecte sobre la inclusió de l'entorn a l'aula
La iniciativa, que ha tingut una durada de tres anys, ha comptat amb la col·laboració de l'escola Carme Auguet i la Universitat de Girona
Claudia Reyner Ruiz
L’Escola Carme Auguet de Girona ha estat una de les protagonistes del projecte europeu Widespread School, una iniciativa Erasmus+ que proposa entendre la ciutat com un espai d’aprenentatge i reforçar la col·laboració entre escoles, universitats, administracions i comunitat, tant a nivell de ciutat com en l’àmbit internacional.
Aquesta proposta, coneguda com a Educació Difusa (Widespread Education), defensa que l’aprenentatge es construeix amb la participació de tota la comunitat. Dins aquest marc, el projecte es centra en que el professional treballi amb el mestre conjuntament i s'enriqueixin mútuament. Professionals de diferents àmbits, com artistes, arqueòlegs, bibliotecaris i altres experts col·laboren amb els mestres a l'aula i fora de l'aula en un model que posa l’èmfasi en aquests codisseny i codocència curricular.
El projecte ha culminat amb una conferència final celebrada el passat 27 de maig al Parlament Europeu de Brussel·les, on s’han presentat les principals conclusions i recomanacions polítiques davant representants institucionals europeus, experts educatius i investigadors de diferents països.
Eva Rodríguez, professora d’anglès i de suport a l’escola Carme Auguet, explica que la iniciativa té per objectiu que qualsevol escola pugui començar a fer un tipus de projecte 360, o el que anomenen Widespread School. En aquest context, s'ha elaborat una caixa d'eines, que es troba a la pàgina web de Widespread School i que recull els passos a seguir per posar-se en contacte amb entitats de la ciutat, per poder començar a treballar en conjunt.
El centre educatiu gironí ha estat el pilot del projecte a Catalunya, en col·laboració amb la Universitat de Girona, que ha dut a terme una tasca de recerca i investigació. D’altra banda, la iniciativa ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Girona, que ha sigut un dels agents que ha facilitat la connexió amb els recursos i espais educatius de la ciutat.
Començament a través d'una exposició
L’acció inicial a Girona va ser l’exposició artística desenvolupada i inaugurada en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona i el Centre d’Art Contemporani El Bòlit. Aquesta exposició va ser la culminació d’un llarg procés en què dos artistes treballaven setmanalment amb els estudiants explorant la sostenibilitat, les qüestions ambientals i el riu Ter a través de l’art. Els estudiants van crear escultures amb residus del riu, prototips d’estalvi d’aigua, música que evoca la pluja i bols de ceràmica simbòlics.
El projecte Widespread School ha tingut una durada de tres anys, en què ha explorat com els entorns urbans poden convertir-se en extensions de l’aula, aprofitant espais comunitaris, culturals i socials com a oportunitats educatives. “Hem anat a Croàcia, a Finlàndia, a Regió Emilia, i ara aquest últim any hem pogut anar a Brussel·les i hem exposat aquesta experiència al Parlament Europeu, on s'han elaborat unes línies polítiques per ajudar la ciutat a poder elaborar aquest tipus de projectes”, explica Rodríguez.
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