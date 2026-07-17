Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Llei d'AmnistiaGemma GeisPlaça Josep PallachFira de Circ al Carrerbessons ManlleuPedro PorroArgentina - AnglaterraMundial futbol
instagramlinkedin

Girona celebra els cent anys d'Enriqueta Borràs amb una visita institucional

La gironina, resident a la Residència de Gent Gran Puig d’en Roca, ha rebut la felicitació de la regidora Gemma Martínez i Villagrasa

La visita institucional.

La visita institucional. / Ajuntament de Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha felicitat la veïna Enriqueta Borràs Rius amb motiu dels seus cent anys. La gironina, que actualment viu a la Residència de Gent Gran Puig d’en Roca, ha rebut aquest divendres matí la visita de la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez i Villagrasa, que l’ha felicitat en nom propi, del consistori i de la ciutat.

En la trobada també hi ha assistit el director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya a Girona, David Álvarez i Carreño. Després d’una breu conversa, la regidora li ha entregat un ram de flors i una carta de felicitació firmada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents