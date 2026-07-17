Girona dignifica la memòria de Carles Rahola amb la renovació del seu espai memorial al Cementiri Vell
L'Ajuntament de Girona renova la sepultura del periodista i intel·lectual republicà, afusellat pel règim franquista fa noranta anys, com a "gest de responsabilitat política"
Júlia Bagué
La renovació de l'Espai memorial Carles Rahola i Llorens del Cementiri Vell de Girona s'ha presentat aquest divendres en un acte institucional, amb intervencions de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, el catedràtic d’Història Contemporània, Joaquim Nadal; el doctor en Història i professor de la Universitat de Girona, Lluís Costa, i un dels nets de l'homenatjat.
Tots quatre s'han referit a la renovació de la sepultura com una dignificació de l'espai, que ha constat en la substitució de la làpida, la restauració de la creu i la col·locació d’un banc que, segons ha expressat l'alcalde, "convida simbòlicament a la reflexió i a generar una societat més crítica". En una intervenció d'un dels nou nets de Carles Rahola, ha agraït en nom de la família el compromís de l'Ajuntament amb la memòria històrica, i ha recordat el dol transmès entre generacions, causat per la "mort innoble" del seu avi, afusellat pel règim franquista.
Noranta anys del cop d'estat
Tal com han apuntat els historiadors Costa i Nadal, la data de l'acte té una gran càrrega simbòlica, ja que aquest dissabte 18 de juliol se celebren els noranta anys del cop d'estat que va conduir a la Guerra Civil Espanyola. El 15 de març del 1939, el periodista, intel·lectual i activista republicà, Carles Rahola, fou afusellat al Cementiri Vell de Girona per un consell de guerra, convertint-se en un símbol de resistència franquista gironina i, en paraules de Nadal, "un màrtir de la llibertat".
En una visita al cementiri mesos enrere, el professor Lluís Costa va adonar-se del mal estat en què es trobava la tomba de l'il·lustre periodista, i va denunciar-ho a les xarxes socials. En l'acte, ha agraït a l'Ajuntament el "gest de responsabilitat política" i ha fet palès a la importància de la conservació d'espais simbòlics: "es tracta de la restauració d'un espai de memòria, d'un patrimoni històric". Nadal ha afegit que "res podrà reparar l'execució de Carles Rahola, però Girona té el deure moral d'intentar-ho".
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