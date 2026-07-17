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Guanyem vol incloure a la moratòria de comerços de Girona les botigues de ciclisme i veu "evident" que s'han de limitar

Després de la crisi de govern, Salellas no descarta aprovar els pressupostos del 2027 a través d'una moció de confiança

Uns ciclistes definint la ruta abans de sortir des de la plaça Catalunya de Girona

Uns ciclistes definint la ruta abans de sortir des de la plaça Catalunya de Girona / Marina López (ACN)

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ACN

ACN

Girona

Guanyem Girona proposarà incloure les botigues de cicloturisme a la moratòria de comerços perquè veu "evident" que s'han de limitar. En una entrevista a Girona FM, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha reconegut que a dins del govern "hi havia discrepàncies" amb Junts, però ha explicat que les diferències "eren més en el com que no pas en el què". En aquest sentit, Salellas ha assenyalat que els serveis jurídics i tècnics de l'Ajuntament estan mirant com fer una restricció d'aquestes llicències "temporal i ben feta". "Des de Guanyem, entenem que hi ha d'haver una limitació en les botigues de l'àmbit ciclista, especialment a la zona del Barri Vell", ha remarcat.

L'alcalde, però, confia que comptaran amb majories per poder tirar endavant la moratòria. En aquest sentit, Salellas ha dit que ho plantejaran i esperen comptar amb els suports necessaris per poder tirar endavant la iniciativa, ara que el govern municipal ha quedat amb onze regidors – vuit de Guanyem i tres d'ERC-, després de la sortida dels sis de Junts. 

Precisament, Salellas ha revelat que ja ha signat l'ordre de cessament dels sis edils de la formació liderada per Gemma Geis, que ja no han format part de la junta de govern local que s'ha celebrat aquest mateix divendres. Salellas ha explicat que d'aquesta manera no es podia bloquejar res dels aspectes que s'havien plantejat a la junta i ha confirmat que l'actual govern municipal de Girona està format per Guanyem i ERC.

Tot i la crisi de govern, l'alcalde ha deixat clar que no descarta tirar endevant un nou tripartit en les pròximes eleccions i repetir així la fórmula que ha governat els darrers tres anys la ciutat de Girona. Ara bé, Salellas ho ha condicionat a què es faci "en les mateixes condicions que el 2023". "Si és a partir d'un programa polític consensuat i amb un treball molt clar amb àrees compartides i com ens organitzem sí", ha reblat.

Aprovar el pressupost

A l'entrevista, Lluc Salellas no ha descartat la possibilitat d'haver d'aprovar el pressupost de l'any 2027 a través d'una moció de confiança, tal com va fer l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al consistori de la capital de Catalunya. Salellas, però, ha deixat clar que els agradaria "no haver-hi d'arribar", però reconeix que estudiaran les possibilitats si no compten amb suports del PSC o de Junts. 

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"Creiem que es donen les condicions per aprovar el pressupost amb els onze regidors del govern i un dels dos partits majoritaris de l'oposició i és aquest el camí que hem de transitar perquè és el millor per la ciutat. Si no ho aconseguim, estudiarem si aquesta opció té sentit o no tres o quatre mesos abans de les eleccions", ha reblat.

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