L’Ajuntament de Girona adequarà el nou Local Social de Vista Alegre-Carme
L’equipament es convertirà en un espai polivalent amb set sales per a usos socials, educatius, culturals i esportius
Les obres permetran millorar l’estat general del local i adaptar-lo a la normativa vigent
Redacció
L’Ajuntament de Girona adequarà el nou Local Social de Vista Alegre-Carme. L’objectiu és convertir aquest espai en un punt més de referència per al barri, acollint activitats i serveis de caràcter social, educatiu, cultural i esportiu. L’immoble, situat a la part baixa del parc de Vista Alegre, passarà a tenir un total de set sales i es renovaran els lavabos, el sistema elèctric i les finestres, entre altres.
“La vida comunitària és una part fonamental d’una societat democràtica i cohesionada. La tasca de les administracions, i així ho hem prioritzat com a Ajuntament, és posar les facilitats per a que es desenvolupi aquesta vida. Per això hem cuidat els centres cívics i els locals socials i celebrem que el de Vista Alegre vegi ampliades les seves possibilitats”, ha exposat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
El local, que el consistori va adquirir el 2023, consta d’uns 900 m2 distribuïts en una planta baixa i un soterrani amb finestres que donen a l’exterior. Està integrat en un edifici amb accessos pels números 17 del carrer de Pascual i Prats i 6 del carrer del Morató i Grau, a tocar de la part baixa del parc de Vista Alegre. Actualment, l’equipament presenta diverses deficiències, com ara l’acumulació de mobiliari que està obsolet, humitats en les obertures exteriors, deteriorament del sostre i d’algunes parets interiors, així com serveis higiènics antiquats.
Per tal d’adequar-lo a les noves necessitats, es duran a terme diverses actuacions a la planta baixa, entre les quals destaquen la retirada de materials i envans existents, la reparació dels lavabos, treballs de pintura i arranjament general, la renovació de fusteries, la reorganització dels espais interiors i l’actualització de la instal·lació elèctrica segons la normativa vigent. El subterrani es mantindrà igual i de moment es destinarà a l’emmagatzematge de material.
Amb les obres, la planta baixa de l’equipament passarà a tenir un total de set sales on es podran dur a terme diferents activitats pel barri. Hi haurà espais més petits per fer reunions o trobades i espais més grans de 35 i 50 m2, així com una sala de 152 m2 per acollir activitats amb un nombre major de persones. A més, hi haurà dos lavabos, un per a persones amb mobilitat reduïda.
La polivalència de l'espai permetrà acollir diferents serveis i entitats i, per tant, permetrà donar resposta a les necessitats socials, educatives, culturals i esportives del barri. Està previst, doncs, que l’equipament aculli el centre obert per a infants i joves de Vista Alegre; els cursos, tallers i activitats festives de l’associació de veïns i veïnes del barri; l’Agrupament Escolta Vista Alegre, així com entitats esportives com AVAP Girona i el Club Tennis Taula.
Un nou espai pel barri
Actualment, el barri compta amb el Local social de l’Associació de Veïns Carme-Vista Alegre, situat al número 1 del passatge dels Picapedrers. Amb la renovació d’aquest nou espai, el barri passarà a tenir dos espais. Tots dos equipaments estan adscrits al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal i formen part de la Xarxa de Centres Cívics municipals.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament vol reforçar el seu "compromís amb la cohesió social i la dinamització comunitària, dotant el barri de Vista Alegre-Carme d’un equipament polivalent més que fomentarà la participació ciutadana i donarà resposta a les necessitats del veïnat".
Les obres s’han tret a licitació amb un pressupost total de 136.552,34 euros (IVA inclòs). L’actuació compta amb un termini d’execució previst de 4 mesos i afectarà una superfície de 348,62 m².
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Pedro Porro, a l'elit mundial des de Girona
- Maràngels, on la cuina es converteix en un 'vestit fet a mida
- L'aficionat més apassionat de la selecció espanyola és de Blanes
- Protestes veïnals per les trobades nocturnes de joves a la plaça Josep Pallach de Girona
- Necrològiques del 16 de juliol de 2026