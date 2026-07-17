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Vilablareix consolida el mercat dels dissabtes i actualitza el reglament per donar més estabilitat als paradistes

La nova normativa municipal del mercat estendrà les autoritzacions de les parades fins a quinze anys i donarà preferència a productes ecològics i de proximitat

Una imatge del mercat setmanal del Vilablareix.

Una imatge del mercat setmanal del Vilablareix. / Ajuntament de Vilablareix

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Redacció

Redacció

Vilablareix

El Ple de Vilablareix ha aprovat la modificació del Reglament del mercat setmanal de venda no sedentària, una actualització que consolida de manera definitiva el mercat dels dissabtes a la plaça de l’Onze de Setembre i reforça els mercats municipals com a espais de proximitat i de dinamització econòmica.

A partir del 5 de setembre, el municipi disposarà de dos mercats setmanals: el tradicional dels dimecres, a la plaça Pau Casals, i el dels dissabtes, a la plaça de l’Onze de Setembre. Aquesta incorporació dona continuïtat a la prova pilot impulsada per l’Ajuntament i respon als resultats del procés participatiu fet per detectar les necessitats comercials i de serveis del poble.

Una de les principals novetats és l’ampliació de la durada de les autoritzacions de les parades. Si fins ara eren anuals, a partir d’ara podran arribar fins als quinze anys, una mesura que ha de donar més estabilitat als paradistes i afavorir la consolidació dels projectes comercials.

El nou reglament també posa l’accent en la qualitat, la sostenibilitat i el territori. En els processos d’adjudicació es podran valorar aspectes com la venda de productes ecològics certificats, de producció pròpia, de circuit curt, de venda directa, artesans o de proximitat.

A més, la normativa amplia la participació puntual d’entitats sense ànim de lucre, comerços, empreses i altres iniciatives locals en jornades especials, fires i campanyes de promoció econòmica, cultural o social.

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El text també concreta els requisits sanitaris, tècnics i documentals que hauran de complir les parades, especialment en la venda, degustació i manipulació d’aliments, amb l’objectiu de reforçar la seguretat alimentària i la protecció de les persones consumidores.

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