Vilablareix consolida el mercat dels dissabtes i actualitza el reglament per donar més estabilitat als paradistes
La nova normativa municipal del mercat estendrà les autoritzacions de les parades fins a quinze anys i donarà preferència a productes ecològics i de proximitat
El Ple de Vilablareix ha aprovat la modificació del Reglament del mercat setmanal de venda no sedentària, una actualització que consolida de manera definitiva el mercat dels dissabtes a la plaça de l’Onze de Setembre i reforça els mercats municipals com a espais de proximitat i de dinamització econòmica.
A partir del 5 de setembre, el municipi disposarà de dos mercats setmanals: el tradicional dels dimecres, a la plaça Pau Casals, i el dels dissabtes, a la plaça de l’Onze de Setembre. Aquesta incorporació dona continuïtat a la prova pilot impulsada per l’Ajuntament i respon als resultats del procés participatiu fet per detectar les necessitats comercials i de serveis del poble.
Una de les principals novetats és l’ampliació de la durada de les autoritzacions de les parades. Si fins ara eren anuals, a partir d’ara podran arribar fins als quinze anys, una mesura que ha de donar més estabilitat als paradistes i afavorir la consolidació dels projectes comercials.
El nou reglament també posa l’accent en la qualitat, la sostenibilitat i el territori. En els processos d’adjudicació es podran valorar aspectes com la venda de productes ecològics certificats, de producció pròpia, de circuit curt, de venda directa, artesans o de proximitat.
A més, la normativa amplia la participació puntual d’entitats sense ànim de lucre, comerços, empreses i altres iniciatives locals en jornades especials, fires i campanyes de promoció econòmica, cultural o social.
El text també concreta els requisits sanitaris, tècnics i documentals que hauran de complir les parades, especialment en la venda, degustació i manipulació d’aliments, amb l’objectiu de reforçar la seguretat alimentària i la protecció de les persones consumidores.
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