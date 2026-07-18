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Cremen diversos contenidors a Girona i les flames afecten la façana d'un edifici

L'incendi també ha causat danys en un vehicle, però el foc i el fum no han arribat a l'interior dels habitatges

Contenidors cremat a Girona

Contenidors cremat a Girona / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

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Núria León

Els Bombers de la Generalitat van actuar aquest divendres a les 22.37 hores en un incendi de contenidors al carrer de Santiago Rusiñol de Girona. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres dotacions, tot i que una d'elles va poder tornar al parc en comprovar que no era necessària.

Les flames van afectar diversos contenidors i també els cables de la façana d'un edifici, fet que va provocar petites explosions. A més, segons han explicat els bombers, la calor va causar danys a la façana i va deformar els elements de plàstic d'un vehicle estacionat a la zona. Els Bombers han confirmat que ni el foc ni el fum van entrar a l'interior dels habitatges, ja que les finestres de l'edifici estaven tapiades.

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