Segon intent fallit per obrir una sala de concerts a Girona, ara al carrer d’Emili Grahit
La decisió dels impulsors arriba després que l'Ajuntament denegués la llicència d'obres per incompliment de requisits, malgrat tenir informes favorables
La sala de concerts que es projectava al número 2 del carrer d’Emili Grahit de Girona no es farà. Els promotors expliquen que han pres la decisió després de constatar que la inversió necessària era massa elevada per a un equipament de petit format, amb un aforament previst de 500 persones. Per aquest motiu, han optat per desistir del projecte en aquest indret, situat a tocar del parc del Migdia, tot i que asseguren que intentaran trobar «un lloc més idoni perquè Girona no perdi l’oportunitat de tenir una sala de concerts». La intenció era ubicar-la al local conegut com a Ohkey Foods, que ja era propietat dels impulsors de l’equipament.
Els promotors asseguren, però, que la decisió no s’ha pres per les pressions veïnals. Des del principi, els residents de la zona han mostrat una forta oposició a la creació d’una sala d’aquestes característiques a prop de casa seva. Més de cinquanta comunitats de veïns es van unir per presentar al·legacions contra el projecte i van iniciar una recollida de signatures que, inicialment, havia de finalitzar el 30 de juny, però que posteriorment es va ampliar.
Els impulsors remarquen que no han parlat en cap moment amb els veïns, però sí que han mantingut contactes amb l’Ajuntament de Girona. El consistori va denegar la llicència d’obres el mes de maig perquè el projecte no complia determinats requisits. Els promotors, que tenien la intenció d’obrir la sala aquest setembre, van assegurar que disposaven de tots els informes favorables i que complien les condicions exigides. El gener també ho va tombar perquè la documentació presentada es va fer per un canal que no tocava.
Segon intent fallit
És la segona vegada que els mateixos empresaris i promotors intenten posar en marxa una sala de concerts a Girona, de moment sense èxit. El primer projecte es va plantejar a principis de 2023 en una nau situada a la zona del Pont de la Barca. La idea era crear una sala amb un format similar al de la coneguda Razzmatazz de Barcelona. El nom escollit per a l’equipament era «Alter», un joc de paraules amb el terme «alternatiu» i amb el fet que la sala s’havia d’ubicar al costat del riu Ter. El projecte del carrer d’Emili Grahit també s’havia d’anomenar així.
La proposta del Pont de la Barca també va rebre una forta oposició dels veïns dels barris de Fontajau i Sant Ponç. Tot i que inicialment els impulsors van afirmar que tenien el vistiplau de l’Ajuntament, el consistori va acabar denegant la llicència en dues ocasions. La primera vegada, a principis de 2024, l’Ajuntament la va rebutjar perquè hi havia una persona sense llar que vivia a l’edifici annex. Els promotors van comprar aquest immoble, que es trobava en molt mal estat, i el van enderrocar abans de tornar a sol·licitar la llicència.
En el ple municipal del mes de març d’aquest any es va aprovar la suspensió de tramitacions urbanístiques i llicències a l’àmbit del Pont de la Barca, una decisió que va descartar definitivament la construcció de la sala en aquest sector. La suspensió, però, ja no va alterar els plans dels promotors, perquè dos mesos abans havien anunciat que traslladaven el projecte al carrer d’Emili Grahit. Ara, aquest segon intent tampoc no tirarà endavant.
Tot apunta que aquests mateixos empresaris buscaran un nou espai, ja que sempre han defensat la necessitat que Girona disposi d’una sala de concerts. Fa uns mesos, en una entrevista a Televisió de Girona, l’alcalde, Lluc Salellas, també va defensar que seria «positiu» que la ciutat tingués un equipament d’aquestes característiques, tot i que va advertir que calia «pensar bé» la ubicació.
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