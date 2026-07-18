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Un incendi afecta una àrea boscosa de Vilademuls

El foc s’ha declarat a la zona del Bosc d’en Quelet i ha obligat a activar deu equips terrestres i un mitjà aeri

L'incendi de vegetació de Vilademuls vist des de l'aire.

L'incendi de vegetació de Vilademuls vist des de l'aire. / Captura de vídeo / Bombers

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Eva Batlle

Eva Batlle

Vilademuls

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte a la tarda en un incendi a Vilademuls, a la zona del Bosc d’en Quelet.

L’avís s’ha rebut quan passaven 10 minuts de les cinc de la tarda i el cos d’emergències hi ha mobilitzat deu dotacions terrestres i un mitjà aeri per atacar les flames.

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De moment es desconeix l'abast de la superfície que afecta.

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