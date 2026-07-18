Un incendi afecta una àrea boscosa de Vilademuls
El foc s’ha declarat a la zona del Bosc d’en Quelet i ha obligat a activar deu equips terrestres i un mitjà aeri
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Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte a la tarda en un incendi a Vilademuls, a la zona del Bosc d’en Quelet.
L’avís s’ha rebut quan passaven 10 minuts de les cinc de la tarda i el cos d’emergències hi ha mobilitzat deu dotacions terrestres i un mitjà aeri per atacar les flames.
De moment es desconeix l'abast de la superfície que afecta.
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