La restitució del municipi de Medinyà centra l'acte de balanç de Som Poble 1972
La candidatura repassa les inversions en serveis i equipaments i situa el segon pou, la Pista Vella i el nucli antic entre les prioritats dels pròxims anys
La candidatura Som Poble 1972 va celebrar divendres un acte de balanç de la seva acció de govern a Medinyà, acompanyat d’un sopar popular. Durant la trobada, regidors i membres de la formació van repassar les actuacions executades i els projectes previstos, i també van abordar la preparació de les pròximes eleccions municipals.
L’acte formava part de les sessions que la candidatura organitza semestralment per informar sobre l’estat de les polítiques i les actuacions municipals. En aquesta ocasió, un dels principals punts de la trobada va ser el procés per recuperar la condició de municipi de Medinyà, que continua la seva tramitació al Parlament de Catalunya.
Durant el balanç, Som Poble 1972 va exposar les mesures adoptades per reorganitzar la situació econòmica del consistori i va destacar la captació de subvencions destinades a inversions en equipaments, patrimoni, espai públic i actuacions relacionades amb el canvi climàtic.
Els representants de la candidatura també van detallar diverses intervencions de manteniment en serveis bàsics. Entre aquestes, van citar actuacions al consultori mèdic, l’enllumenat públic, la xarxa d’aigua, les voreres, els parcs infantils i altres equipaments municipals.
El regidor Guillem Trias va assenyalar que “hem aconseguit ordenar i endreçar la gestió diària del poble, i això ens permet pensar a més anys vista”, informa la candidatura en un comunicat.
Projectes de futur
Pel que fa als projectes de futur, la candidatura va esmentar la construcció d’un segon pou d’aigua, la transformació de la Pista Vella, la rehabilitació del nucli antic i la recuperació del castell de Medinyà.
L’acte també va servir per explicar les gestions relacionades amb la restitució institucional de Medinyà. Segons va exposar la formació, durant la legislatura s’han impulsat informes jurídics i reunions institucionals, i s’ha incorporat una esmena a la futura Llei de memòria democràtica de Catalunya.
“Un dels eixos centrals de la legislatura ha estat el treball per assolir la restitució institucional de Medinyà, amb l'impuls d’informes jurídics, reunions institucionals i la incorporació d'una esmena a la futura Llei de Memòria Democràtica de Catalunya per fer possible recuperar la condició de municipi, aquesta esmena avança correctament i confiem que ens porti a bon port al més aviat possible”, va exposar el regidor Arnau Casademont.
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