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Un incendi crema una granja d'Aiguaviva i obliga a mobilitzar set dotacions dels Bombers

El foc afecta part del paller i una zona de la granja de porcs, però no s'ha estès a la vegetació de l'entorn

Arxiu- Camions dels Bombers de la Generalitat

Arxiu- Camions dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Núria León

Un incendi en una granja d'Aiguaviva obliga aquest diumenge a mobilitzar set dotacions dels Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut a les 10.19 hores per un foc que s'havia originat en una màquina situada a l'interior de l'explotació.

Segons han explicat els bombers a aquest diari, l'incendi ha generat una important columna de fum negre i afecta part del paller, així com una zona de la granja on hi ha els porcs. Els Bombers estan centrant els esforços a evitar que les flames avancin cap a la resta de les instal·lacions i comprometessin els animals.

Tot i la proximitat de vegetació, el foc no hauria afectat cap massa forestal dels voltants.

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Arran de l'incident, també s'ha activat el veterinari per valorar l'estat dels animals de l'explotació.

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