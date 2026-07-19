Un incendi crema una granja d'Aiguaviva i obliga a mobilitzar set dotacions dels Bombers
El foc afecta part del paller i una zona de la granja de porcs, però no s'ha estès a la vegetació de l'entorn
Núria León
Un incendi en una granja d'Aiguaviva obliga aquest diumenge a mobilitzar set dotacions dels Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut a les 10.19 hores per un foc que s'havia originat en una màquina situada a l'interior de l'explotació.
Segons han explicat els bombers a aquest diari, l'incendi ha generat una important columna de fum negre i afecta part del paller, així com una zona de la granja on hi ha els porcs. Els Bombers estan centrant els esforços a evitar que les flames avancin cap a la resta de les instal·lacions i comprometessin els animals.
Tot i la proximitat de vegetació, el foc no hauria afectat cap massa forestal dels voltants.
Arran de l'incident, també s'ha activat el veterinari per valorar l'estat dels animals de l'explotació.
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