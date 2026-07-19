L'Ajuntament de Girona licita la redacció del projecte d'urbanització del futur Campus de Salut per 167.976 euros
El projecte d'urbanització del sector Mas Marocs-Mas Masó Sud definirà accessos, xarxes de serveis i mesures de protecció davant del risc d'inundació en sis mesos
L’Ajuntament de Girona ha fet un pas més en el desenvolupament urbanístic de l’entorn del futur Campus de Salut. Recentment, ha tret a licitació els serveis tècnics per redactar el projecte d’urbanització del sector Mas Marocs-Mas Masó Sud, un àmbit integrat en l’ordenació general del futur complex sanitari. Els treballs tenen un pressupost de licitació de 167.976,59 euros i l’empresa adjudicatària disposarà de sis mesos per redactar el projecte.
Cal remarcar que no es tracta del projecte del campus ni dels edificis sanitaris, sinó d’una actuació necessària per preparar i urbanitzar una part del seu entorn. El document haurà de definir els accessos, les xarxes de serveis i les mesures de protecció davant del risc d’inundació.
El projecte haurà d’incloure l’aixecament topogràfic, l’estudi geotècnic, el pla de control de qualitat, l’estudi de seguretat i salut i el pressupost complet de les obres. Les despeses d’urbanització es repercutiran posteriorment als propietaris de les parcel·les resultants. El plec de prescripcions tècniques concreta que s’hauran de projectar els nous carrers, voreres i espais públics, així com les xarxes d’aigua potable, sanejament, electricitat, gas, telefonia i fibra òptica. També s’hi inclouran l’enllumenat públic i les zones verdes.
Pont, bassa i habitatges
Un dels elements més destacats és la previsió d’un nou pont sobre el Masrocs, que disposarà d’un pressupost parcial diferenciat de la resta de les obres d’urbanització. Els plànols el situen dins de la nova estructura viària del sector, a la part sud de l’àmbit. El projecte també haurà de definir una bassa de laminació destinada a reduir el risc d’inundacions. La infraestructura tindrà una ocupació prevista de 27.910 metres quadrats i una cota de fons de 83,2 metres sobre el nivell del mar. Estarà situada a l’extrem sud del sector, a prop del nou viaducte, i servirà per evitar que els cabals desbordats puguin afectar les edificacions existents o futures.
D’altra banda, els plànols situen al sector Mas Masó Sud una illa edificable destinada a usos residencials i terciaris, envoltada d’espais verds. Aquesta ordenació afecta l’entorn del parc Jordi Vilamitjana, on el planejament preveu concentrar part de la nova edificabilitat i traslladar la zona verda a un espai proper. La proposta ha rebut des del primer moment un fort rebuig veïnal.
A finals de l’any passat, l’Ajuntament i la Generalitat van anunciar que estudiarien una alternativa per preservar el parc, que passaria per traslladar l’edificabilitat prevista a una zona del polígon industrial de Mas Xirgu. Més de mig any després, però, la solució encara no s’ha concretat. Fa uns dies, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va explicar que l’Ajuntament havia enviat una petició per escrit a la Generalitat per conèixer l’evolució de les converses.
El document que ara es licita continua basant-se en el planejament urbanístic aprovat i, per tant, encara incorpora l’edificabilitat prevista a l’entorn del parc. El planejament contempla aproximadament 400 habitatges i dibuixa diversos volums, alguns dels quals arriben a una alçada de planta baixa més sis pisos.
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