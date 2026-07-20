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L'actor Milo Manheim celebra la victòria d'Espanya pels carrers de Girona

L'actor estatunidenc, que interpreta Flynn Rider en la nova versió d''Enredados' que es roda a la capital gironina, ha compartit a les xarxes socials imatges de la festa posterior a la final del Mundial

Milo Manheim, amb una bandera d'Espanya, a l'avinguda Ramon Folch de Girona.

Milo Manheim, amb una bandera d'Espanya, a l'avinguda Ramon Folch de Girona. / @milomanheim

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Redacció

Redacció

Girona

Milo Manheim s’ha sumat a les celebracions per la victòria d’Espanya al Mundial de futbol pels carrers de Girona. L’actor nord-americà ha publicat diverses stories al seu perfil d’Instagram en què apareix celebrant el triomf de la selecció espanyola contra l’Argentina, aconseguit aquest diumenge 19 de juliol a la final disputada a Nova Jersey.

La victòria va provocar celebracions en nombroses ciutats, entre les quals Girona, on desenes d’aficionats van sortir al carrer amb samarretes i banderes espanyoles.

Milo Manheim a l'avinguda Ramon Folch de Girona.

Milo Manheim a l'avinguda Ramon Folch de Girona. / @milomanheim

En una de les imatges compartides per Manheim, se’l veu passejant pel carrer Ciutadans vestit amb la samarreta de la selecció. En una altra story apareix a l’avinguda Ramon Folch, davant de l’edifici de Correus, sostenint una bandera espanyola. Aquest va ser un dels punts de la ciutat on es van concentrar aficionats per celebrar el títol.

L'interior de la Catedral de Girona, engalanat per al rodatge de la pel·lícula 'Enredados'.

L'interior de la Catedral de Girona, engalanat per al rodatge de la pel·lícula 'Enredados'. / ACN

L’intèrpret també va gravar un vídeo de l’ambient que es vivia al centre de Girona, amb nombroses persones vestides amb els colors de la selecció i banderes als carrers.

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La presència de Manheim a la ciutat està relacionada amb el rodatge de la nova adaptació en imatge real d’Enredados, que ha començat aquest dilluns al matí en diversos espais de Girona, com la Catedral de Girona. L’actor és un dels protagonistes de la producció de Disney i donarà vida a Flynn Rider, mentre que Teagan Croft interpretarà Rapunzel.

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