La Miquelada Oncofest trenca totes les previsions i supera els 600 participants
La cursa solidària celebrada el dissabte passat a Bescanó, va assolir una xifra rècord que superava totes les expectatives de l’organització
Fundació Oncolliga Girona
Centenars de persones es van llançar al circuit de la Miquelada Oncofest per embrutar-se de fang, refrescar-se a les diferents proves d’aigua, ballar, i viure una jornada marcada per la solidaritat i l'esport. La Miquelada Oncofest va convertir, un any més, els carrers i espais de Bescanó en un gran escenari on participants de totes les edats van compartir aquesta experiència.
La convocatòria va comptar amb assistents de procedències molt diverses. Fins a Bescanó s’hi van desplaçar persones arribades de punts com Colmenar de Oreja (Madrid), Ciutadella (Menorca), Oiartzun (País Basc), Mataró, Montornès del Vallès o fins i tot París.
Des de l’organització no amaguen la satisfacció pel resultat assolit. Després de setmanes de preparatius i reunions, consideren que el balanç no podria ser més positiu. “No podem estar més orgullosos del que hem viscut aquest dissabte. Veure més de 600 persones gaudint, col·laborant i fent seva aquesta festa és la millor recompensa possible per a tot l’esforç que hi ha al darrere”, destaquen.
La Miquelada Oncofest continua creixent any rere any, tant en participació com en impacte solidari, mantenint intacta l’essència que la va veure néixer: combinar esport, festa i compromís amb una bona causa. D'altra banda, els organitzadors ja tenen la mirada posada en el futur, i expliquen que la pròxima edició tindrà, a més, un significat especial: serà la cinquena Miquelada Oncofest. “Encara és aviat per avançar res, però una cinquena edició s’ha de celebrar com mereix. Potser hi haurà alguna sorpresa...”, apunten des de l’organització.
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