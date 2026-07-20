La rehabilitació de les passeres sobre el riu Güell s'atura per l'aparició de més llistons malmesos
L'Ajuntament tramita una modificació del contracte per poder reparar les passeres i garantir la seguretat dels usuaris
Fa setmanes que les obres que s'executen a Girona per rehabilitar dues de les passeres per a vianants que connecten els barris de Sant Narcís i Can Gibert del Pla per damunt del riu Güell, entre la rotonda del Pont del Dimoni i la rotonda del Riu Güell, estan aturades. Van començar a finals de gener d'aquest any i, segons les previsions, haurien d'haver finalitzat abans de començar l'estiu. Tanmateix, fonts municipals comenten que mentre es feien els treballs es va comprovar que hi havia "més llistons de fusta malmesos".
Això ha fet endarrerir tot el procés i, actualment, "s’està tramitant una modificació del contracte" amb l'objectiu de poder reparar els llistons perquè "la infraestructura sigui totalment segura i accessible". Tot apunta que la modificació farà que el preu del contracte augmenti. Les obres es van adjudicar a l'empresa Rehabilitacions Pons SL per 164.345,95 euros.
Aquest és un procés habitual quan, per certs motius, unes actuacions requereixen més material del previst inicialment. En aquest cas, com que hi havia més llistons de fusta deteriorats dels previstos al projecte inicial i substituir-los no estava cobert íntegrament pel contracte adjudicat, és necessari modificar-lo abans de continuar les tasques. De moment, l'Ajuntament no ha concretat l'import de la modificació ni el nou calendari d'execució.
Un operari ferit
A finals d'abril de 2024 es van tancar les dues passeres després que la Policia Municipal avisés del seu mal estat. Es podien veure taulons aixecats i caragols per fixar-los que estaven inoperatius. Això va provocar diverses queixes per part dels veïns que, més de dos anys després, encara no han vist com se soluciona el problema.
En tot cas, abans de començar les tasques les estructures estaven tancades parcialment, ja que hi havia un pas perquè els vianants poguessin passar. Durant les obres hi va haver un període en el qual es van tancar les dues passeres. Es va començar a treballar en la que surt al carrer de Bastiments i, posteriorment, les tasques també es van fer a la que dona accés al carrer Balandrau. Ara, només es pot passar pel camí habilitat en una d'elles. Es tracta de la que enllaça el carrer de Narcís Xifra, al barri de Sant Narcís, amb el carrer Bastiments, ja a Can Gibert.
L'altra passera, la que connecta l’avinguda de la Hispanitat amb el carrer Balandrau està completament tancada. Va ser en aquesta quan, a principis de maig, un operari va quedar ferit greu després de caure mentre treballava en la rehabilitació de l'estructura. La hipòtesi inicial era que un taulell de fusta havia cedit i, tot i portava arnès i cas de seguretat, el treballador va caure d'uns quatre metres.
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