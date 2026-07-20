El rodatge d'Enredados a Girona obliga els guies turístics a improvisar rutes
Els professionals del turisme a la ciutat valoren positivament la filmació internacional, però lamenten les afectacions a la mobilitat i l'accés a monuments
Els guies turístics que treballen a Girona han d’improvisar alguna de les rutes aquests dies a causa dels preparatius i el posterior rodatge del remake en acció real de la pel·lícula de Disney Enredados (Tangled). Una de les guies habilitades per la Generalitat, Laura Coch, explica que es troba amb una “dicotomia” perquè no sap “quins espais estan oberts al públic i quins no”. Suposa que, en tractar-se d’una gran producció, la productora “no avisa de quins espais estan oberts al públic”.
De fet, assegura que aquest dilluns “no sabia si podria passar per davant la Catedral”. Sí que comenta que durant el rodatge de la sèrie d’Amazon Primer de Tomb Rider hi va haver un dia que els va haver de dir als clients que no podien veure la façana de la Catedral, però com que visitaven la ciutat durant més dies els va “recomanar que vinguessin en un altre moment”.
Així i tot, explica que els fa “gràcia” trobar-se amb el muntatge d’una producció i, de fet, aquest dilluns feia de guia, entre d’altres, de dues nenes petites que els feia “molta il·lusió veure com s’estava gravant o preparant una pel·lícula”. Tot això, perquè “quan vegin la pel·lícula sabran identificar que eren aquell dia a Girona”.
Per altra banda, entén que els veïns es "puguin enfadar" perquè hi ha diferents afectacions. També constata que pot ser "un motiu de discrepància", perquè pels guies turístics una gravació d'aquestes característiques és "increïble que Girona sigui escollida per una filmació d'aquest nivell internacional" i que pels veïns s'enfadin "perquè fan molts rodatges".
Girona: un set de Hollywood
Coch també detalla que Girona “és com un set de rodatge que no s’ha de canviar pràcticament res perquè només s’han d’afegir algunes coses i ja tenen el set”. Per a ells, assenyala, que és “fascinant” perquè “dona a conèixer molt més la ciutat a nivell internacional”, com també han fet altres grans produccions com El perfum o Joc de Trons.
En la mateixa línia, un guia Free Tour, Jordi Abellán, detalla que ja se sap que Girona “és lloc de gravació” i que, al final, s’ha d’anar “adaptant”. A diferència de Coch, però, sí que assegura que “han avisat” i que es passen tota la informació a través d’un grup perquè es puguin “avançar” a tot el que passarà aquell dia i “quina ruta s’ha de fer per evitar aquestes coses”.
Sí que lamenta que l’estiu no és la millor època per fer aquests rodatges a la ciutat, perquè és quan es concentra un volum més elevat de feina, amb una gran quantitat de turistes que arriben. “Podrien venir unes altres èpoques”, indica. Així i tot, remarca que els visitants ho viuen amb “curiositat”, però també els “molesta”, per exemple, no veure la Catedral si hi ha un rodatge i els carrers estan tallats, perquè "han vingut per això".
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