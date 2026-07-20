Salt presenta una ambiciosa proposta al Pla de Barris per millorar la qualitat de vida al Centre i Veïnat
El pla municipal preveu 22 projectes socioeducatius, 13 de transició ecològica i 12 d'urbanístics, amb un pressupost de 25 milions d'euros
Redacció
L’Ajuntament de Salt s’ha presentat a la nova convocatòria oberta del Pla de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de poder assolir el màxim finançament previst que permetria invertir 25 milions d’euros al sector Centre i Veïnat i transformar aquest espai des d’un punt de vista transversal.
La proposta treballada pel govern municipal de Salt preveu executar prop de mig centenar d’accions i intervencions en les tres línies que defineix la convocatòria com són en l’àmbit de l’urbanisme, la transició ecològica i l’àmbit socioeducatiu. En concret, en aquest darrer eix d’actuacions és el que més gruix d’intervencions acumula amb 22 projectes i propostes, que van des de la creació d’una Escola de Segones Oportunitats, un pla d’intervenció socioeducativa en famílies en procés de desnonament, consolidar i ampliar el projecte A-Porta de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), programa d’activació de locals buits per a usos d’interès comunitari i econòmic, creació d’un servei estable de mediació, ampliació del programa socioeducatiu ‘Juguem?’ que es desenvolupa en places i patis públics de la vila o l’impuls de projectes d’economia social i solidària, entre els més destacats.
El següent àmbit amb més actuacions serà el de la transició ecològica amb 13 projectes previstos per tirar endavant en el marc del Pla de Barris i Viles de Catalunya. En aquest cas, s’inclouen projectes com la renovació d’arbrat tenint en compte criteris d’adaptació al canvi climàtic, la creació de refugis climàtics amb pèrgoles i zones d’ombra a l’espai públic per fer front a l’augment constant de les temperatures, creació i millora de zones verdes i parcs, i un pla d’acompanyament, sensibilització i educació ambiental al voltant de la nova contracta de residus.
Pel que fa a la intervenció directa en l’espai públic i l’urbanisme, el projecte de l’Ajuntament de Salt preveu fins a 12 projectes, com poder crear centres cívics a plaça Catalunya i a l’espai que ocupa ara la biblioteca Massagran, refer la coberta de l’escola La Farga, intervenir a la Casa del Director de la Factorial Cultura de la Coma Cros, ampliar el parc públic d’habitatge en zones estratègiques del poble, increment d’un 33% de les ajudes a comunitats de veïns i veïnes que permetrà passar dels 220.000 euros actuals fins als 300.000 euros anuals, reubicació de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) en un nou espai o reurbanitzar el carrer Àngel Guimerà, entre d’altres.
Aquest Programa Memòria d’Intervenció Integral (PMII) no parteix de zero. Salt disposa d’una trajectòria llarga en polítiques de millora urbana, habitatge, inclusió social, acció comunitària i planificació ambiental. L’experiència del projecte Salt 70 va permetre intervenir en una part molt significativa del teixit residencial desenvolupat durant els anys seixanta i setanta, però la seva avaluació final ja advertia que, malgrat els avenços assolits, no s’havia aconseguit encara l’impuls definitiu de transformació urbana, social i comunitària que el municipi necessitava.
El nou Pla de Barris de Salt recull aquest aprenentatge i el projecta cap a una nova etapa. L’Àrea d’Atenció Especial definida al Centre i al Veïnat no és només un perímetre administratiu: és una unitat urbana i social on conflueixen alguns dels principals reptes del municipi. Hi conviuen la densitat residencial, l’envelliment del parc edificat, les necessitats de rehabilitació, la pressió sobre l’habitatge, els dèficits d’accessibilitat, la manca d’espais de qualitat, la vulnerabilitat econòmica i la necessitat de reforçar els vincles comunitaris.
Per tot plegat, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, espera que “tot el treball intern fet fins ara amb els tècnics municipals es tingui en compte per part de la Generalitat i que el municipi rebi el màxim finançament possible perquè es tracta d’un projecte clau per continuar transformant el sector Centre i Veïnat” i fer-ho amb una visió integral com preveu la convocatòria de Pla de Barris. En aquest sentit, Alarcón afegeix que “Salt té projectes en un futur immediat com el desenvolupament del sector Sud i l’arribada del nou Campus de Salut”, que suposaran una gran nova oportunitat de transformació municipal, però el Pla de Barris també és essencial per millorar l’espai més densament poblat del poble i garantir una millor qualitat de vida per als seus veïns i veïnes. “El nou projecte demostra l’ambició d’aquest govern per continuar transformant i millorant Salt”, ha conclòs l’alcaldessa. Alarcón va visitar a finals del mes de juny el president de la Generalitat, Salvador Illa, i en la conversa li va exposar la importància per al municipi de poder entrar dins d’aquesta segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya.
Per la seva part, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, posa en relleu que “el projecte de Pla de Barris de Salt és un projecte ambiciós que aprèn del projecte Salt 70, en corregeix els dèficits i pretén abordar de manera integral una situació urbanística, social i mediambiental que marqui el futur de la vila”, corregint dèficits històrics que ha acumulat el poble per millorar l’espai públic de tot el sector on s’intervé. Barceló, a més, indica que “la força d’aquest programa és precisament la seva integralitat. Les actuacions físiques, ecològiques i sociocomunitàries no es plantegen com a peces separades, sinó com a parts d’una mateixa estratègia”.
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