El sistema de videoprotecció de Girona es posa al dia amb onze punts de lectura de matrícules
L'Ajuntament de Girona reactiva aquest estiu onze punts de reconeixement de matrícules per millorar la seguretat ciutadana i la gestió de la mobilitat
Redacció
L'Ajuntament de Girona posarà en funcionament aquest estiu un total d’onze punts de lectura de matrícules situats als accessos de la ciutat. Per tal de reprendre el servei, al llarg de les properes setmanes es farà manteniment del sistema automatitzat de lectura i reconeixement de matrícules (LPR) després que durant el 2025 una auditoria detectés manca d’actualització del programari i una fallada en els sistemes d’alimentació de les càmeres corporatives. Es tracta d’una eina de videoprotecció destinada a reforçar la seguretat ciutadana i la gestió de la mobilitat.
“Amb la posada al dia d'aquest sistema recuperem una eina important de videoprotecció que contribueix a fer de Girona una ciutat més segura. La tecnologia ens ha d'ajudar a prevenir incidències, donar suport a la tasca de la Policia Municipal i millorar la resposta davant de situacions que afectin la seguretat ciutadana, sempre amb totes les garanties legals i de protecció de dades. Aquesta eina també és útil per gestionar millor la mobilitat de la ciutat. La informació que proporciona permet analitzar els fluxos de trànsit i reforçar la seguretat viària, alhora que facilita la detecció de vehicles vinculats a incidències o alertes. La nostra voluntat és utilitzar la tecnologia al servei de les persones i del benestar col·lectiu”, ha destacat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
La revisió inclourà l’anàlisi del servidor central, de la plataforma de gestió, del motor de reconeixement de matrícules, del sistema de gestió de vídeo i d’analítica, de la infraestructura de comunicacions i dels equips instal·lats als diferents punts de control, com ara les càmeres, els ordinadors lectors, els sistemes d’alimentació i la resta de dispositius associats.
Com que es tracta d’un sistema propietari que requereix coneixements tècnics específics, els treballs s’executaran per part de personal amb la certificació oficial del fabricant de la plataforma de videoprotecció. Aquesta especialització és necessària per accedir a les eines avançades de configuració i diagnosi del sistema i garantir una revisió tècnica adequada.
El contracte s’ha adjudicat per un import de 5.438,32 euros (IVA inclòs) a l'empresa Aplicaciones eléctricas ene, S.A. i preveu un termini d’execució d’un mes.
Onze càmeres, nou ubicacions
El sistema de lectura de matrícules, inclòs dins del contracte de revisió i recuperació, està format per onze punts de control situats als accessos dels barris de Palau, Montjuïc, Puigvistós, Sant Ponç, i a l’entrada sud de la ciutat.
Aquest sistema de videoprotecció està destinat a facilitar la gestió de la mobilitat, reforçar la seguretat viària i contribuir a la seguretat ciutadana mitjançant la lectura automàtica de les matrícules dels vehicles. Les càmeres compten amb un sistema de lectura de plaques que permet la gestió d’alertes vinculades a la identificació dels vehicles. El programari de reconeixement automàtic de matrícules (ANPR), basat en el reconeixement òptic de caràcters (OCR), ofereix també possibilitats d’anàlisi avançada de la mobilitat dels vehicles.
Tal com estableix la normativa vigent en el marc de les polítiques de videoprotecció, aquests dispositius es destinen exclusivament al control de vehicles i no permeten la vigilància de persones ni el control ambiental.
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