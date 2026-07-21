La 13a Cursa de la Dona de Girona aspira a superar els 6.000 participants amb entrenaments gratuïts
Els organitzadors reforcen la preparació prèvia amb entrenaments gratuïts dividits per nivells i càpsules informatives en línia
La 13a Cursa de la Dona de Girona se celebrarà el diumenge 27 de setembre amb la Copa com a centre neuràlgic i amb l’objectiu de tornar a reunir més de 6.000 nenes, joves i dones. La prova, organitzada per l’Ajuntament de Girona i Base: Esports Parra, manté així l’ambició de continuar sent la cursa amb més participació de les comarques gironines. Les inscripcions ja estan obertes a través del web de l’esdeveniment.
El regidor d’Esports i Joventut, Àdam Bertran, ha definit la cita com “imprescindible del calendari esportiu de Girona” i ha remarcat que enguany es reforça la preparació prèvia perquè “cada vegada més dones s'animin a formar-ne part i a incorporar l'activitat física al seu dia a dia”.
Com en les darreres edicions, les setmanes prèvies a la cursa inclouran entrenaments guiats, gratuïts i oberts a totes les participants. Les sessions començaran el 29 de juliol i es faran cada setmana fins al dia de la prova, amb un total de nou entrenaments al Pavelló Municipal Girona-Fontajau, a partir de les 19.30 h. El programa es dividirà en tres nivells: avançat per a corredores, intermedi per combinar córrer i caminar, i iniciació per a caminadores.
Preparació a les xarxes i memòria gràfica de la cursa
Una de les novetats d’aquesta edició és que la preparació també farà el salt a les xarxes socials. Durant les setmanes prèvies es publicaran càpsules amb consells pràctics sobre salut, activitat física i material esportiu, elaborades per professionals de Clínica Girona i Base: Esports Parra. Els continguts tractaran qüestions com l’entrenament, la prevenció de lesions, la recuperació o l’equipament necessari per fer esport amb seguretat.
A més, abans de la cursa també s’ha previst una xerrada en línia organitzada pel COPLEFC sobre la relació entre longevitat, dona i activitat física, a càrrec de Laura Moiset, llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i directora de Corporis Pilates Studio.
Coincidint amb les dotze edicions ja celebrades, l’organització ha creat també un blog fotogràfic amb més de 35.000 imatges fetes per Toni Bautista al llarg de la història de la cursa i dels entrenaments previs. Aquest material es podrà consultar i descarregar gratuïtament, mentre que l’Arxiu Municipal de Girona incorporarà al seu fons una selecció de 3.000 fotografies representatives des de la primera edició, celebrada el 2014.
El preu de la inscripció serà de 12 euros fins al 13 de setembre. Després passarà a 14 euros i, en els dies immediatament anteriors a la prova, pujarà a 16 euros. La cursa compta amb el patrocini principal de Clínica Girona i amb la col·laboració del Club Atletisme Girona i de la Fundació Els Joncs.
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