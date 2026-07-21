Aquest és el primer vídeo de Milo Manheim caracteritzat com a Flynn Rider
El rodatge ha començat aquest matí i s'allargarà fins el dia 3 d'agost
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El rodatge de l’adaptació d’"Enredados" de Disney a Girona ha començat aquest dimarts al matí envoltat d’un gran secretisme. L’accés al carrer dels Manaies des de les escales de la Catedral ha quedat barrat amb una tanca coberta que, juntament amb la presència de diversos vigilants de seguretat, ha impedit que els curiosos poguessin captar imatges del set.
Malgrat les mesures de seguretat, aquesta tarda el perfil de X @TangledUpdates ha publicat un vídeo en què es pot veure l’actor Milo Manheim caracteritzat com a Flynn Rider davant de la Catedral de Girona, preparat per començar a gravar una escena.
Avui ha estat el primer dia d'un rodatge a la ciutat que està previst que s'allargui fins el dilluns 3 d'agost.
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