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La Diputació de Girona estudia incorporar-se a l'Energètica per avançar en la reducció d'emissions

La corporació vol disposar d'un subministrament elèctric de proximitat i d'origen 100% renovable

Aquest dimarts s'ha celebrat el ple de juliol de la Diputació de Girona.

Aquest dimarts s'ha celebrat el ple de juliol de la Diputació de Girona. / Diputació de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

La Diputació de Girona ha acordat aquest dimarts iniciar els tràmits per estudiar la incorporació de la institució a l’Energètica, l’empresa pública d’energia de la Generalitat. L’objectiu és que la corporació pugui disposar d’un subministrament elèctric de proximitat i d’origen 100% renovable.

L’Energètica es dedica a produir i comercialitzar electricitat procedent de fonts renovables i també gestiona serveis com els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. La Diputació de Girona i la resta de diputacions catalanes han expressat la voluntat d’estudiar-ne l’entrada per avançar en la reducció d’emissions.

Perquè l’Energètica pugui actuar com a mitjà propi dels ens locals, haurà de destinar més del 80% de la seva activitat als encàrrecs de la Generalitat i de les administracions locals. Això limitarà al 20% la part del negoci que podrà desenvolupar al mercat lliure i prestar a tercers, amb la voluntat que aquests recursos es destinin a cobrir necessitats socials.

La incorporació requereix, però, una tramitació prèvia perquè suposaria que la Diputació comencés a exercir una nova activitat econòmica relacionada amb la comercialització d’energia i la prestació de serveis energètics.

Per aquest motiu, el ple ha aprovat crear una comissió formada per representants polítics i personal tècnic de la institució que haurà d’elaborar una memòria que analitzi la viabilitat social, econòmica, tècnica i jurídica de l’operació.

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Una vegada redactat el document, el ple haurà de decidir si continua la tramitació i l’exposa al públic durant 30 dies o bé demana que es completi, n'encarrega una de nova o arxiva l’expedient.

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