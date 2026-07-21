Júlia Boada serà la candidata dels Comuns a l'alcaldia de Girona amb un projecte contra les desigualtats i l'emergència climàtica
La diputada al Congrés defensa la lluita contra les desigualtats i l'emergència climàtica com a eixos principals del seu projecte per a la ciutat
Júlia Boada Danés ha estat proclamada candidata dels Comuns a l’alcaldia de Girona després de culminar el procés de primàries de la formació. Actualment és diputada al Congrés per la circumscripció de Girona i, amb 37 anys, es presenta amb un discurs centrat en dos grans eixos: la lluita contra les desigualtats i la resposta a l’emergència climàtica.
La candidatura situa el dret a l’habitatge com una de les principals prioritats municipals. Entre els objectius que defensa hi ha l’ampliació del parc d’habitatge públic i de protecció oficial, així com mesures per fer front als abusos immobiliaris i garantir alternatives residencials en casos de desnonament.
En l’àmbit social i educatiu, el projecte aposta per assegurar una plaça d’escola bressol municipal per a tots els infants i per corregir els desequilibris entre barris. En aquest sentit, Boada defensa que els sectors més perifèrics de la ciutat tinguin el mateix nivell de serveis i inversions que el centre.
La candidata també planteja un gir en la mobilitat i en l’ús de l’espai públic, amb la voluntat de reduir el pes del cotxe i donar més protagonisme als vianants, a les criatures, a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda. La proposta inclou la millora de les freqüències del bus, l’ampliació dels carrils bici, de la Girocleta i la implantació del tramvia.
El projecte incorpora igualment la creació de refugis climàtics i l’accés a espais verds de proximitat com a part d’una idea de ciutat que vincula la justícia social amb la transició ecològica.
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