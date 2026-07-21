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L’Ajuntament de Girona adapta l’horari de les deixalleries mòbils per la calor estival

Les deixalleries mòbils de Girona funcionaran de 9 a 13 h i de 16 a 20 h durant l'estiu per garantir les condicions laborals del personal davant el calor.

Una imatge de recurs d'una deixalleria mòbil.

Una imatge de recurs d'una deixalleria mòbil. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona adaptarà a partir d'aquest dimecres l’horari de les deixalleries mòbils per fer front a les altes temperatures de l’estiu i protegir les condicions de treball del personal del servei. Fins al 15 de setembre, aquests punts de recollida funcionaran de 9 a 13 h i de 16 a 20 h, amb una aturada a les hores centrals del dia, quan la calor és més intensa.

El consistori justifica el canvi per la necessitat d’ajustar el servei als episodis de calor extrema, després que durant les últimes setmanes ja s’haguessin hagut de fer suspensions puntuals o modificacions horàries. Un cop acabat el període estival, les deixalleries recuperaran l’horari habitual de 10 a 18 h.

Canvis d’ubicació i menys punts de servei

A més del nou horari, l’Ajuntament ha reubicat tres punts del servei perquè el personal tingui a prop un equipament municipal que pugui funcionar com a refugi climàtic i punt d’habituallament. Així, la deixalleria mòbil de Pla de Palau-Sant Pau passarà a situar-se davant la pista del carrer de Saragossa; la de Pont Major es traslladarà davant de la Biblioteca Just M. Casero, al passatge de Pere Rabat, i la de Fontajau s’ubicarà al número 34 de la rambla de Xavier Cugat.

En paral·lel, el consistori ha suprimit dos emplaçaments: el del carrer d’Aragó amb el carrer d’Astúries, al sector de Palau-sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu, i el de l’avinguda de Montilivi amb el carrer de Francesc Romaguera, a Montilivi - la Creueta. Els dies que fins ara corresponien a aquests punts, el servei es prestarà a l’altre emplaçament habilitat dins del mateix barri.

Les deixalleries mòbils formen part del sistema municipal de recollida selectiva i permeten dipositar residus que no es poden llençar als contenidors habituals, com petits aparells electrònics, piles, olis, pintures, dissolvents, fluorescents, tèxtils o ferralla de petites dimensions.

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Per utilitzar el servei, cal identificar-se amb la targeta o el clauer de residus, que també serveixen per als contenidors intel·ligents, les àrees temporals i les àrees d’emergència. L’Ajuntament recorda que aquesta informació, així com el calendari i les ubicacions actualitzades, es pot consultar al web municipal.

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