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L’Arxiu de Girona publica un recurs sobre l’alçament militar del 1936 neutralitzat en 24 hores

La publicació digital narra el fracàs de l'alçament militar a Girona gràcies a testimonis de militants del POUM i notícies de l'època

Trasllat del Tresor de la Catedral per a la seva protecció, 1936.

Trasllat del Tresor de la Catedral per a la seva protecció, 1936. / Fons Joan Subias Galter

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Redacció

Redacció

Girona

L’Arxiu Municipal de Girona ha publicat un nou recurs web sobre l’alçament militar de 1936 a la ciutat, coincidint amb els 90 anys del cop d’estat encapçalat pel general Franco que va donar inici a la Guerra Civil. El material reconstruïx com es van viure aquelles hores a Girona, on la insurrecció militar va ser neutralitzada en menys de 24 hores.

El recurs repassa els esdeveniments des de la inquietud que es respirava els dies previs fins a l’esclat de la tensió social entre el 19 i el 20 de juliol, un cop derrotat l’aixecament. El relat se centra especialment en la jornada del 19 de juliol, des de la matinada, quan militars i civils favorables al cop van ocupar carrers i punts estratègics per controlar les comunicacions, fins al vespre, quan la revolta ja havia estat sufocada i començava a organitzar-se el Front Antifeixista.

Fonts directes i un mapa amb 37 episodis

El nou contingut digital es basa sobretot en fonts directes de l’època. D’una banda, recull les escasses notícies publicades a la premsa local, en concret al Diario de Gerona i a L’Autonomista, dues capçaleres de signe polític oposat que, aquells dies, només van sortir al carrer el 18 de juliol.

Soldats davant dels tallers de la caserna de Sant Francesc, 1935-1940

Soldats davant dels tallers de la caserna de Sant Francesc, 1935-1940 / Fons Jaume Curbet Boj

De l’altra, incorpora els testimonis de tres militants del POUM que van viure aquells fets a Girona: la mestra Antònia Adroher, el dirigent sindical Miquel Gayolà i Joan Soler i Gironella. A partir de les seves vivències entre el 18 i el 20 de juliol, l’Arxiu ha elaborat una cronologia detallada dels fets.

El recurs també inclou un mapa interactiu que situa 37 episodis i identifica els principals espais i actors polítics que hi van intervenir. Aquesta cartografia s’ha construït, sobretot, a partir del detall ofert per Joan Soler en l’article “El 19 de juliol del 1936 a Girona”, publicat el 1982 als Annals de l’Institut d’Estudis Gironins.

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Amb aquesta iniciativa, l’Arxiu Municipal vol contribuir a explicar com es va viure l’inici de la guerra a Girona i contextualitzar tant el fracàs de l’alçament militar com la violència posterior contra esglésies, locals i negocis vinculats a sectors conservadors. El recurs posa també el focus en la resposta de la ciutadania per defensar els ideals democràtics davant l’avenç del feixisme.

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