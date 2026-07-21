María José Delgado Falcón (Junts) assumeix el càrrec de regidora a l'Ajuntament de Salt
Tercera renúncia de regidors de Junts a Salt des de les eleccions: María José Delgado substitueix Jordi Subils
María José Delgado Falcón (Junts) ha pres possessió com a regidora a l'Ajuntament de Salt en el ple municipal celebrat aquest dilluns a la tarda. Ho ha fet, agafant el relleu de Jordi Subils, qui el mes de juny va dimitir després d'assistir a la inauguració de la seu d'Aliança Catalana a Girona i a la presentació de l'alcaldable, Marc Villafañe. Subils, però, va assegurar l'endemà que no tenia la intenció d'anar amb Aliança.
Delgado s'encarregarà de portar les regidories de Salut Pública i Joventut, mentre que Adrià Martín assumeix la regidoria d'Esport. Tot això, perquè Subils, fins que va dimitir, portava les regidories de Salut Pública i Esports.
Va ser la vuitena en la llista de Junts en les eleccions municipals de 2023. Els juntaires van treure quatre regidors, però des de llavors ja n'han renunciat tres: el que va ser l'alcaldable i va ser el primer tinent d'alcaldia al principi del mandat, Robert Fàbregas, Mireia Valentí i, fa poc, Jordi Subils. Els seus llocs els han ocupat, Fanny Carabellido, Judit Dalmau i María José Delgado. De fet, per substituir Subils la següent de la llista (la número set) era Maria dels Àngels Casellas, però tot apunta que ha acabat renunciat al càrrec.
María José Delgado
María José Delgado Falcón va néixer al Barri Centre de Salt l'octubre de 1975, i sempre ha viscut al municipi. Més endavant un va fer a la Massana durant una vintena d'anys i des de fa un any i mig viu al Barri Vell. Està casada, i té un fill i una filla.
La seva vida laboral ha estat vinculada molts anys al municipi en diverses empreses i, des de fa divuit anys, treballa com administrativa al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Des de fa sis anys està al Centre de Recursos de Gent Gran de Salt, en l'àmbit de serveis socials, dependència i diversitat funcional. Ha estat vinculada a entitats de caràcter social i religiós de Salt, des de 1995 a La Casita, on va fer de monitora durant uns anys, dels que guarda molt bons records i amistats.
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