Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
motoristes Gironarestaurant l'AvellanedaPau Cubarsírodatges GironaLluc SalellasViniciusmort Soses
instagramlinkedin

Montserrat Canadell s'acomiada de la Defensoria de la Ciutadania de Salt després de deu anys de mandat

Tots els grups municipals expressen unànimement el seu agraïment per la tasca duta a terme per Canadell

La fins ara Defensora de la Ciutadania, Montserrat Canadell, el nou Defensor de la Ciutadania, Narcís Badosa, el president del Fòrum de Síndics, Josep Escartín, i l'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón.

La fins ara Defensora de la Ciutadania, Montserrat Canadell, el nou Defensor de la Ciutadania, Narcís Badosa, el president del Fòrum de Síndics, Josep Escartín, i l'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón. / Ajuntament de Salt

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Salt

La fins ara Defensora de la Ciutadania de Salt, Montserrat Canadell, es va acomiadar aquest dilluns del càrrec després de deu anys exercint-lo. El comiat es va formalitzar durant el ple ordinari de juliol, on Canadell va presentar també l’informe corresponent als últims quatre anys de mandat.

Durant la seva intervenció, va agrair la confiança rebuda al llarg d’aquesta dècada i va tenir un record per a Miquel Casellas, també Defensor de la Ciutadania i Premi 3 de Març, mort a principi d’any. A la sessió hi van assistir diversos síndics gironins i el president del Fòrum de Síndiques de Catalunya, Josep Escartín.

Tots els grups municipals van expressar de manera unànime el seu agraïment per la feina feta per Canadell, que ocupava el càrrec des de mitjan 2016. En reconeixement a aquesta trajectòria, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, li va lliurar una placa commemorativa.

Notícies relacionades

El mateix ple va aprovar també el relleu a la defensoria: Narcís Badosa serà el nou Defensor de la Ciutadania de Salt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents