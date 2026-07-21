Montserrat Canadell s'acomiada de la Defensoria de la Ciutadania de Salt després de deu anys de mandat
Tots els grups municipals expressen unànimement el seu agraïment per la tasca duta a terme per Canadell
La fins ara Defensora de la Ciutadania de Salt, Montserrat Canadell, es va acomiadar aquest dilluns del càrrec després de deu anys exercint-lo. El comiat es va formalitzar durant el ple ordinari de juliol, on Canadell va presentar també l’informe corresponent als últims quatre anys de mandat.
Durant la seva intervenció, va agrair la confiança rebuda al llarg d’aquesta dècada i va tenir un record per a Miquel Casellas, també Defensor de la Ciutadania i Premi 3 de Març, mort a principi d’any. A la sessió hi van assistir diversos síndics gironins i el president del Fòrum de Síndiques de Catalunya, Josep Escartín.
Tots els grups municipals van expressar de manera unànime el seu agraïment per la feina feta per Canadell, que ocupava el càrrec des de mitjan 2016. En reconeixement a aquesta trajectòria, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, li va lliurar una placa commemorativa.
El mateix ple va aprovar també el relleu a la defensoria: Narcís Badosa serà el nou Defensor de la Ciutadania de Salt.
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