Quart impulsa 36 habitatges de lloguer social mitjançant un acord supramunicipal
El consistori cedeix una parcel·la municipal per promoure habitatge assequible i mantenir la propietat pública del sòl durant 75 anys
Quart ha fet un primer pas per impulsar nous habitatges de lloguer social al municipi. El ple del passat 30 de juny va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a un acord marc supramunicipal liderat pel Consell Comarcal del Gironès, amb la col·laboració de COHABITAC i sis municipis de la comarca, per ampliar el parc d’habitatge assequible.
En el cas de Quart, el conveni obre la porta a promoure inicialment fins a 36 habitatges destinats als veïns i veïnes del municipi. Per fer-ho possible, el consistori posa a disposició una parcel·la de titularitat municipal situada al carrer Santa Margarida, dins el sector de l’Església.
La fórmula prevista és la constitució d’un dret de superfície o d’una concessió administrativa durant 75 anys, fet que permet mantenir la propietat pública del sòl. Un cop es compleixi aquest termini, les edificacions revertiran al municipi.
L’alcalde, Ferran Rodero, ha qualificat l’acord de “gran pas per solucionar una necessitat vital de veïns i veïnes del municipi i evitar que hagin de marxar de Quart”. En la mateixa línia, el regidor d’Habitatge, Agustí Velasco, ha subratllat que “estem molt satisfets de fer aquest primer pas perquè Quart torni a disposar d’habitatge de protecció oficial després de més de quinze anys”.
Un acord comarcal per ampliar el parc assequible
L’acord estableix un primer marc de col·laboració entre Quart, Celrà, Sant Gregori, Fornells de la Selva, Cassà de la Selva i Bescanó, juntament amb el Consell Comarcal del Gironès i COHABITAC. A partir d’aquí, cada ajuntament haurà de formalitzar un segon conveni amb aquesta entitat per constituir el dret de superfície o la concessió administrativa i, si cal, tramitar les segregacions dels terrenys.
Els ajuntaments participants cedeixen sòl destinat a la construcció d’obra nova de lloguer social, i posteriorment s’iniciarà el procediment per seleccionar l’entitat promotora que s’encarregarà del projecte.
COHABITAC, creada l’any 2003, agrupa les fundacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya com a promotors socials d’habitatge i és un dels principals agents del sector en la promoció i gestió d’habitatge assequible.
Per a Quart, l’operació té un valor afegit: el municipi no disposava de nous habitatges socials des de la promoció d’HPO de venda la darrera fase de la qual es va lliurar l’any 2010.
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