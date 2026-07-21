Salellas manté la discreció amb el cartipàs de Girona i veu com a "únic escenari possible" que ERC es mantingui a govern
L'alcalde demana a Junts i al PSC que "pel bé de la ciutat" permetin que el nou organigrama s'aprovi per ple
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, manté la discreció al voltant de les negociacions amb ERC per tancar el nou cartipàs després del trencament del pacte. En una entrevista a l'ACN, Salellas assegura que l'organigrama es treballa "sense presses", també mirant quins projectes cal prioritzar en els deu mesos que queden de mandat. Però afirma que "l'únic escenari possible" per a Guanyem és que els republicans es mantinguin a govern. "Penso que a Girona l'independentisme d'esquerres està obligat a entendre's perquè ara és la millor solució ", subratlla. L'alcalde es marca el 31 de juliol com a data límit perquè Girona tingui nou cartipàs i demana tant a Junts com al PSC que, quan es voti per ple, permetin que s'aprovi "pel bé de la ciutat".
Després d'assumir les competències que fins ara portava Junts -a excepció d'Urbanisme de Proximitat- Lluc Salellas es fixa que "abans d'anar de vacances" Girona tingui nou cartipàs. L'alcalde, però, també manté l'hermetisme al voltant de les converses que Guanyem té amb ERC per veure de quina manera es redistribueixen les àrees, ara que l'equip de govern ha passat de disset a onze regidors.
"Hi un acord amb Esquerra de treballar discretament, sense presses i amb calma; també, més enllà del cartipàs, pensant bé què cal prioritzar durant els mesos que queden de mandat", afirma Salellas. L'alcalde de Girona, de moment, no va més enllà, però sí que admet que espera tancar un pacte amb els republicans, perquè des de Guanyem aquest és "l'únic escenari possible que ens imaginem".
Per a Salellas, que ERC continuï a govern és, de fet, "la millor solució per a Girona en el moment actual". "Penso que l'independentisme d'esquerres, en aquesta ciutat, està obligat a entendre's i a seguir treballant per tenir un govern sòlid, fort i amb capacitat de lideratge", subratlla durant l'entrevista amb l'ACN.
Sobre qui assumirà les àrees que fins ara portava Junts (entre elles, Promoció Econòmica, Salut i Servei a les Persones) l'alcalde manté el mutisme. Sí que admet, però, que a banda del cartipàs, les converses amb ERC també giren al voltant del segon condicionant que li van posar els de Quim Ayats: millorar l'eficiència i el dia a dia del consistori.
"Penso que durant aquests tres anys hem millorat, però també és veritat que encara hi ha aspectes que s'han de treballar", diu Salellas. Sobretot, precisa, aquells que fan referència "a la rapidesa, a la capacitat de treball o al temps de resposta" de l'Ajuntament cap a la ciutadania. "ERC ens ha plantejat parlar-ne, i crec que és bo que durant aquests dies també ho puguem tractar", afirma l'alcalde de Girona.
"Permetre que s'aprovi"
L'objectiu que es marca l'alcalde és que el ple extraordinari per votar part del nou cartipàs -una altra, es fa mitjançant decret- se celebri el 31 de juliol. Però Salellas també admet que, a banda de l'acord amb ERC, perquè l'organigrama tiri endavant també cal assolir "una majoria suficient" al plenari que l'avali (sigui votant-hi a favor o bé abstenint-se).
Per això, l'alcalde demana tant als de Gemma Geis, "que més enllà que legítimament vulguin ser a l'oposició", com també al PSC, que permetin que el cartipàs tiri endavant "pel bé de la ciutat i perquè Girona pugui funcionar en el seu dia a dia".
Sobre els deu mesos que queden fins a les municipals, Salellas confia que Junts actuï "per responsabilitat", i que permeti aprovar aquells projectes que ja s'havien treballat dins el tripartit. "No entendria que fessin una oposició de bloqueig total, perquè aquest ha estat un govern que fins ara ha treballat molt bé la unitat des de la generositat dels tres grups que el formaven", afirma l'alcalde. "Per tant, confio que no posin pals a les rodes en aquests temes, i que també puguem negociar-hi propostes que facin referència a residus, pressupost i ordenances perquè la ciutat pugui tirar endavant", afegeix Lluc Salellas.
En relació amb els socialistes, després que el PSC s'hagi obert a negociar amb el govern arran de la sortida de Junts, Salellas creu que durant els pròxims mesos hauran de "passar la prova del cotó". "És a dir, el més senzill és exposar-ho; però ara faltarà veure si, quan ens asseiem, fan allò que han dit", explica Salellas.
L'alcalde de Girona deixa clar que, per a Guanyem, "la prioritat" serà tancar acords amb Junts, perquè és el que té "més sentit". Però "òbviament", en cas que els de Geis rebutgin alguna proposta, el PSC és "un actor" a tenir en compte "que haurà de demostrar si realment té ganes d'arribar a un pacte o no".
Pel que fa a prioritats des d'ara i fins al maig del 2027, l'alcalde de Girona explica que aquella "número 1" continua essent l'habitatge (en concret, posar-ne més d'assequible al mercat). En segon terme, Lluc Salellas hi situa la transformació urbana, dins la qual hi inclou "la millora de l'espai públic i dels carrers", a més de la pacificació de plaça Catalunya. I com a tercer eix clau, l'alcalde subratlla l'aposta pels serveis públics. Esmenta específicament el nou Campus de Salut, l'institut Ermessenda o el futur CAP de la ciutat.
"És a dir, habitatge, transformació de l'espai públic i sanitat i educació públiques", afirma. "I evidentment, també acabar de fer les millores en el servei de neteja i de recollida de residus, perquè tenim clar que hem millorat, però que tampoc ens trobem allà on voldríem ser", conclou Lluc Salellas.
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