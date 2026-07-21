"Som barri, no un decorat" clamen els veïns del Barri Vell de Girona davant l' "excés" d'esdeveniments
Els veïns pengen cartells amb lemes com "som barri, no un decorat" per visibilitzar les molèsties de gravacions i festivals
Els veïns del Barri Vell de Girona han dut a terme una acció simbòlica per protestar contra l'"excés" d'esdeveniments que es fan a aquest sector de la ciutat al llarg de l'any i que impedeixen als residents poder viure el dia a dia amb normalitat. No ho atribueixen al rodatge d'aquesta setmana del remake en acció real de la pel·lícula de Disney Enredados (Tangled), sinó a un cúmul de situacions i que van des de gravacions fins a festivals, passant pel turisme.
Per això, alguns veïns han penjat cartells als balcons dels habitatges en senyal de protesta. Hi ha tres lemes: "- rodatges + serveis", "som barri, no un decorat" i "volem un barri per viure, no per sobreviure". De moment, s'han fet una vuitantena de cartells que es poden recollir al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, tot i que l'associació veïnal no descarta fer-ne més si hi ha una bona acollida.
La secretària de l'Associació de Veïns del Barri Vell, Rut Sánchez-Garrido, explica que fan aquesta acció per "recordar que això no és Carcassona" ni tampoc el "pont de Besalú". Assegura que passen cada dia pel carrer Ciutadans, la plaça del Vi o la plaça de la Catedral, i que hi hagi afectacions quant a la circulació els trasbalsa, sobretot, si es produeixen de forma regular com passa en els últims mesos. A part del rodatge d'Enredados, s'han de sumar, recentment, esdeveniments com Temps de Flors, el Festival Strenes o la gravació de la sèrie d'Amazon Prime de Tomb Rider.
"Per a ells és un escenari, per a nosaltres és el dia a dia"
També assegura que hi ha "afectacions diàries que no es compensen", com sí que ho fan, per exemple, amb els comerciants. Sánchez-Garrido detalla que aguantarien tota aquesta situació si els cuidessin amb altres coses, i posa d'exemple, les "molèsties dels bars". "Hi ha falta d'empatia amb les molèsties diàries", critica la representant de l'associació veïnal, i ha arribat a un punt de "saturació".
A part, remarca que "fa vint anys no era així" i que tot ha anat creixent, especialment en els últims anys, quan la concentració d'activitats al barri s'ha disparat. "Hi ha manca de consens i d'entendre que és un barri com qualsevol altre", exposa, i afegeix que pels turistes o per la gent que ve a treballar en els rodatges el Barri Vell "és un escenari", però pels veïns "és el dia a dia".
Finalment, apunta que "l'Ajuntament ho delega tot a la productora" i que, al final, les afectacions o situacions d'un rodatge que abans ha explicat el consistori acaben sent "un caos". Tampoc acaben de funcionar els aparcaments que s'habiliten per compensar la pèrdua a diferents punts del Barri Vell per la logística del rodatge. Alguns veïns comenten que "funcionen regular".
El malestar veïnal per l'acumulació d'esdeveniments ja es va fer palès fa uns dies en la reunió en la qual es van explicar totes les afectacions als residents, que s'allargaran fins al 3 d'agost. En aquesta trobada, on va assistir el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, i també membres de l'equip de localització del rodatge, hi va haver diàlegs tensos. Entre d'altres, una veïna assegurava que per salut havia d'anar amb el seu cotxe fins a davant casa seva, i no aparcar en una zona habilitada. Altres veïns es van queixar que hi havia una zona reservada d'aparcament per logística del rodatge, però que no hi havia cap vehicle aparcat.
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