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Un xoc frontal amb tres vehicles implicats deixa cinc ferits a Flaçà

L’accident entre dos turismes i una furgoneta ha provocat retencions en tots dos sentits de la C-66

Un dels vehicles implicats en el xoc frontal de Flaçà i els Bombers a la zona.

Un dels vehicles implicats en el xoc frontal de Flaçà i els Bombers a la zona. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Flaçà

Un xoc frontal amb dos turismes i una furgoneta implicats ha deixat cinc ferits lleus a Flaçà aquest dimarts al matí. L’accident de trànsit s’ha produït poc abans de les nou a la C-66, a l’altura del punt quilomètric 21,6, a l’accés al nucli del municipi.

En un dels turismes hi viatjaven el conductor i dos ocupants, mentre que als altres dos vehicles només hi anaven els respectius conductors. Segons el Servei Català de Trànsit, el balanç inicial és de cinc persones ferides de caràcter lleu.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per atendre els afectats i gestionar el sinistre.

Retencions

El xoc frontal a la C-66 ha provocat retencions en tots dos sentits de la marxa, especialment en direcció Girona. La circulació s’ha hagut de fer temporalment pel voral mentre els serveis d’emergències treballaven al lloc.

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A conseqüència de l’accident, s’han format cues a l’entorn de Flaçà i la mobilitat ha quedat condicionada durant el matí.

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