Un cotxe crema completament al barri de la Font de la Pólvora de Girona
El turisme ha quedat calcinat i la calor ha fos el frontal d’un segon vehicle
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Un cotxe ha cremat completament aquest dimecres al matí al barri de la Font de la Pólvora de Girona. L’incendi s’ha declarat al carrer Castanyer poc després d’un quart de dotze del migdia.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat una dotació dels Bombers de la Generalitat i efectius de la Policia Municipal de Girona.
El vehicle afectat ha quedat totalment calcinat. El foc també ha provocat danys en un cotxe estacionat al costat. Segons els Bombers, la calor li ha fos la part frontal.
L’incendi no ha causat ferits, informen els Bombers.
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