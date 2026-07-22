L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat
La tinenta d’alcaldia Sílvia Aliu confirma que s’han estimat les reclamacions de contribuents que inicialment havien pagat la quota més elevada per no ser considerats usuaris habituals
L’Ajuntament de Girona ha de corregir prop de 500 rebuts de la taxa d’escombraries després de comprovar que els contribuents afectats sí que havien fet un ús habitual del nou sistema de recollida de residus. La tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, va explicar en l’últim ple municipal que el consistori havia revisat fins ara uns 1.040 expedients.
Segons Aliu, aproximadament la "meitat" de les reclamacions corresponien a contribuents que demanaven que se’ls apliqués la tarifa d’ús habitual. Tot i haver utilitzat regularment els contenidors intel·ligents, les àrees temporals o el sistema porta a porta, inicialment se’ls havia cobrat la quota més elevada, prevista per als usuaris no habituals. La regidora va confirmar que aquestes peticions s’havien estimat i que, per tant, els rebuts afectats s’hauran de recalcular. La resta dels expedients corresponien a altres reclamacions, com ara la bonificació de 25 euros per l’ús de la deixalleria o les reduccions previstes per als habitatges buits.
Al maig, quan es va posar en marxa el procés de revisió, Aliu ja va advertir que, durant el primer any d’aplicació de la nova taxa, es podien produir incidències en la comptabilització de les dades. Entre els possibles errors va citar contenidors que no havien registrat correctament les obertures o carrers que havien quedat fora de la revisió d’ofici feta per l’Ajuntament.
La diferència entre les dues tarifes pot superar els cent euros. Un habitatge tipus, d’entre 85 i 100 metres quadrats i amb un consum anual d’aigua d’entre 65 i 95 metres cúbics, paga aquest 2026 una taxa de 244 euros si ha fet un ús habitual del sistema. En canvi, la quota s’enfila fins als 352 euros si no arriba al mínim establert. Per ser considerat usuari habitual, calia haver utilitzat la targeta dels contenidors o els cubells del porta a porta almenys 24 vegades per semestre durant el 2025. Els imports no inclouen la bonificació addicional de 25 euros per l’ús de la deixalleria o del compostador orgànic.
Més d’11.000 no fan ús habitual
Al maig, l’Ajuntament va informar que 12.178 dels 47.727 habitatges inclosos en el padró de la taxa constaven com a usuaris no habituals del sistema de recollida. D’aquests, uns 7.000 no havien anat a buscar la targeta o els cubells del porta a porta o bé no havien registrat cap ús durant tot l’any.
La revisió favorable d’uns 500 expedients permetrà reduir aquesta xifra, tot i que el consistori encara no ha concretat el nombre definitiu d’habitatges que continuaran tributant com a usuaris no habituals. En cas que tots els expedients estimats corresponguessin a habitatges diferents i afectessin aquesta classificació, la xifra se situaria al voltant dels 11.600 o 11.700 immobles.
L’Ajuntament va activar a principis de maig un circuit específic per revisar la taxa de residus arran de les incidències detectades amb el nou sistema de control
L’Ajuntament va activar a principis de maig un circuit específic per revisar la taxa de residus arran de les incidències detectades amb el nou sistema de control. També va reforçar el servei d’Acció Climàtica amb més personal per analitzar les reclamacions i resoldre si corresponia estimar-les o desestimar-les.
Inicialment, el consistori havia informat de 225 sol·licituds de revisió. Tant el PSC com l’associació Girona Neta i Digna van advertir aleshores que el volum real podia ser superior. Dos mesos després, Aliu ha confirmat que ja s’han revisat més d’un miler d’expedients, tot i que ha assegurat que durant les últimes setmanes el nombre de noves peticions “ha baixat molt”.
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