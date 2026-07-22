Girona Neta i Digna defineix les seves pròximes passes per millorar la neteja i la recollida de residus
La junta va escoltar el malestar dels veïns i dels treballadors de la neteja, que van exposar les incidències i les dificultats del servei actual
L'Espai Cívic Mercadal va acollir aquest dimarts al vespre la primera assembla de l'associació Girona Neta i Digna en la qual van assistir una gran quantitat de nombrosa assistència de veïns de la ciutat. La trobada va servir per fer balanç del recorregut fet des del maig de l'any passat fins ara, i començar a definir les pròximes passes de la plataforma.
La junta va obrir la sessió explicant els motius de la convocatòria i la voluntat d’escoltar socis, simpatitzants i ciutadania implicada en la reclamació d’una ciutat amb un millor servei de neteja i recollida de residus. Tot seguit, es va repassar l’activitat desenvolupada des del naixement del moviment, fa poc més d’un any, amb fites com la recollida de més de 7.000 signatures, la presentació d’una moció al ple municipal, les reunions amb l’Ajuntament, la participació en el Grup de Seguiment del contracte de residus i la constitució formal de l’associació.
La part central de l’assemblea va estar marcada per les intervencions del públic. Diversos assistents van exposar les incidències que continuen detectant als barris i van compartir el malestar per l’estat del servei. També hi van intervenir representants dels treballadors de la neteja, que van aportar una visió directa sobre les dificultats amb què es troben en el dia a dia.
A la trobada també hi van assistir representants de diversos partits polítics. Entre els presents hi havia el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, que tot i no haver estat convidat expressament, va escoltar les queixes i inquietuds dels assistents i va donar explicacions sobre diferents aspectes del servei.
Debat sobre les pròximes accions
La recta final de l’assemblea es va centrar en el futur de la plataforma. Entre les propostes que van rebre més suport hi ha l’organització d’un debat públic amb representants de totes les formacions que concorrin a les pròximes eleccions municipals, amb l’objectiu que exposin quines mesures pensen aplicar en matèria de neteja urbana i gestió de residus.
També es va posar sobre la taula la possibilitat de convocar una concentració o una manifestació ciutadana per mantenir viva la pressió i continuar reclamant millores. Girona Neta i Digna ha valorat positivament la resposta a la convocatòria i considera que la participació registrada reflecteix el grau d’implicació d’una part de la ciutadania amb la situació de la neteja a la ciutat. Les aportacions recollides serviran ara per definir el nou full de ruta de la plataforma.
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