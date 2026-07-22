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L'Ajuntament de Girona inicia les obres de seguretat a l'auditori de La Mercè

Les obres d'adequació de l'espai a la normativa d'incendis finalitzaran a l'octubre, mentre que la nova grada retràctil s'instal·larà a principis del 2027

Inici de les obres per adequar La Mercè a la normativa

Inici de les obres per adequar La Mercè a la normativa / Ajuntament de Girona

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Júlia Bagué

L'Ajuntament de Girona ja ha iniciat les obres a l'auditori de La Mercè, concretament les d'adequació de l'espai a la normativa de protecció contra incendis, i es preveu que finalitzin a l'octubre. La nova grada retràctil, que també s'inscriu al projecte de renovació, està prevista que es comenci a instal·lar a principis del 2027.

Aquestes primeres actuacions, corresponents al lot 1 de la licitació, han estat assignades a Miquel Portulas Construccions SL per un import de 52.199,52 euros, IVA inclòs. En un primer concurs aquesta branca va quedar deserta perquè, segons apuntava el tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, "no s'acabava d'adequar a les condicions marcades pels plecs de contractació". Aquest fet ha endarrerit la implementació de la segona fase, l'instal·lació de la nova grada, adjudicada a Talleres Palautordera SA per 159.115 euros.

Imatge virtual de com serà la nova grada retràctil

Imatge virtual de com serà la nova grada retràctil / Ajuntament de Girona

Els treballs d'adequació de l'espai consistiran principalment en l’obertura d’una segona sortida d’evacuació des de l’auditori fins al claustre, que té sortida directa al carrer. El regidor Font assegurava que d'aquesta manera milloraran “de manera significativa les condicions de seguretat”.

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La grada retràctil, per altra banda, permetrà adaptar l'espai a dues necessitats diferents: Desplegada, oferirà 170 places per seure. Desplegada, alliberarà els 125 metres quadrats de la sala per les activitats a peu dret.

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