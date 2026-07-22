Girona inicia a l'agost les obres de reparació del paviment de les places de Pompeu Fabra i de l'Hospital
Es recuperaran i recol·locaran les llambordes de pedra natural existents de la via, que romandrà tancada quatre mesos
Redacció
L’Ajuntament de Girona iniciarà el mes d’agost les obres de reparació del paviment de calçada de les places de Pompeu Fabra i de l’Hospital, al barri del Mercadal. L’actuació té com a objectiu millorar la seguretat i el confort de la circulació viària en aquest àmbit, on el paviment de llambordes de pedra natural presenta un deteriorament derivat del pas del temps i de l’ús intensiu. Els treballs comportaran el tancament d’aquesta via durant quatre mesos.
"L'arranjament d'aquest paviment és una actuació prioritària per garantir la seguretat de la circulació. A més, aquesta intervenció s'emmarca en el conjunt d'actuacions de pacificació de la plaça de Catalunya, contribuint a crear un espai públic més amable, segur i pensat per a les persones. D'aquesta manera, els veïns i veïnes podran gaudir d'un entorn de més qualitat que afavorirà el seu benestar i la seva qualitat de vida", ha destacat el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana de l’Ajuntament de Girona, Sergi Font Domènech.
Els treballs consisteixen en reparar el paviment existent, amb la recuperació de les llambordes de pedra natural per a la seva posterior recol·locació. Aquesta intervenció permetrà millorar la regularitat de la superfície i adequar-la a les condicions actuals de circulació.
Els treballs inclouen la retirada del paviment, la neteja de la base de formigó i la recol·locació de les llambordes sobre una base de morter d’alta capacitat que es farà nova. També s’executaran les juntes i els elements de confinament amb pedra natural de Sant Vicenç.
Les obres, que començaran a principis del mes d’agost, seran executades per l’empresa Ecosta Construccions, amb un pressupost total de 232.655,13 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució previst de 4 mesos.
Mobilitat
Durant les obres, el carril que transcorre per la plaça de l’Hospital i de Pompeu Fabra quedarà tallat al trànsit durant quatre mesos. Això comportarà desviar el trànsit de la zona, però es garantirà l’accés als guals. Així mateix, el pas de vianants es mantindrà obert durant tota la durada de les obres.
Pel que fa a les afectacions, des de la Gran Via de Jaume I, en sentit sud, no es podrà accedir a les places de l’Hospital i de Pompeu Fabra, ja que es tancarà el carril de gir a l’esquerra. En canvi, en sentit nord, es podrà girar cap a la plaça de l’Hospital, però només per accedir als carrers de Doctor Gaspar i Casal i de Fontanilles i a l'aparcament subterrani de Santa Caterina.
Els vehicles hauran d’accedir a la plaça de Catalunya, al Barri Vell i al passeig de General Mendoza pel carrer del Carme. L’accés als guals del carrer de Joan Maragall, el tram que transcorre al costat de l’edifici de la Generalitat, s’haurà de fer des de la plaça de Catalunya.
També quedarà tallat l’accés des del carrer de Fontanilles a la plaça de Pompeu Fabra, tot i això, es podrà accedir als guals d’aquest carreró.
El tall també afectarà el bus urbà. Concretament, les línies L1, L6, L7 i L11 es veuran afectades. Properament, es podran consultar les afectacions al web girona.cat/bus.
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