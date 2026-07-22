L'investigat per atacar un home a cops de pedra a Sant Martí de Llémena s'enfronta a un jurat popular per assassinat
La víctima va morir un mes després per un tromboembolisme i els forenses indiquen que va ser resultat de l'agressió
L'investigat per atacar un home a cops de pedra a Sant Martí de Llémena el 18 de gener del 2025 s'enfronta a un jurat popular per assassinat. La plaça 3 de la secció d'instrucció de Girona ha dictat una interlocutòria per transformar les diligències prèvies en un procediment davant del tribunal del jurat i ha assenyalat per al 28 de juliol la compareixença per concretar la imputació. La víctima va morir un mes després per un tromboembolisme pulmonar i la interlocutòria recull que, segons els forenses, la causa de la mort "deriva de l'enllitament necessari" a conseqüència de les lesions patides. El jutjat indica que l'investigat va colpejar la víctima amb la pedra "en diverses ocasions", provocant-li un "estat de salut crític".
L'agressió va tenir lloc a Granollers de Rocacorba, al terme municipal de Sant Martí de Llémena, quan l'investigat va agredir la víctima amb una pedra, deixant-lo malferit.
La interlocutòria de la plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Girona recull que existeixen "indicis racionals" que, cap a les 12.30 hores, la víctima i un altre home van començar a discutir per "la presència d'un gos". Arran de la disputa, aquest home va començar a amenaçar la víctima dient-li que coneixia una altra persona a qui "faria venir" perquè li "fes mal". També li va dir, amb intenció d'atemorir-lo, que calaria foc a casa seva "amb la família a dins".
En aquest moment va aparèixer l'investigat. "Va començar a colpejar a la cara i al cap a la víctima", indica la resolució que afegeix que, arran de l'agressió, la víctima va caure a terra. Va ser aleshores quan l'investigat va agafar una pedra i el va colpejar "en diverses ocasions".
La víctima "va entrar en un estat de salut crític i de semiinconsciència". El jutjat exposa que el van traslladar en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron. Va ser l'investigat qui va alertar els serveis d'emergències i va "reconèixer l'autoria" de l'atac.
La víctima va estar ingressada a l'UCI i va rebre l'alta mèdica el 13 de febrer. Va morir quatre dies després, el 17 de febrer, per un tromboembolisme pulmonar.
L'informe preliminar d'autòpsia apuntava que no hi havia una "relació de causalitat directa" entre l'atac i la defunció, però l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, sostenia ja aleshores que podia ser-ne causa perquè la víctima va morir "escassos dies" després de rebre l'alta.
Ara, la interlocutòria exposa que l'informe mèdic forense estableix "que la causa de la mort deriva d'un tromboembolisme pulmonar, que és causa de l'enllitament derivat de l'ingrés hospitalari necessari". La interlocutòria afegeix que això porta a concloure que "es pot establir un nexe de causalitat medicolegal entre la situació clínica viscuda pel pacient" i la causa de la mort.
L'informe forense recull que la víctima tenia fins a set lesions a la cara, al cap i a la mandíbula, sobretot fractures i traumatismes.
L'acusació particular i el ministeri fiscal van sol·licitar transformar les diligències prèvies en un procediment davant del tribunal del jurat per un delicte d'assassinat, tal com ha acordat el jutjat a la interlocutòria.
La plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Girona ha assenyalat per al 28 de juliol la compareixença per concretar la imputació. També està citat l'home que va discutir d'entrada amb la víctima, que és el pare del principal investigat, a qui atribueixen "indiciàriament" un delicte d'amenaces.
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