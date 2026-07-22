El Museu de les Matemàtiques demana un "compromís ferm" a Girona per fer realitat la seu
Les obres de rehabilitació del Xalet Soler, on s'ha d'ubicar el museu, es van aturar per problemes en els forjats l'estiu de 2024 i encara no s'han reprès
El Museu de les Matemàtiques (MMACA) demana un "compromís ferm" per part de l'Ajuntament de Girona per tal que la Casa de la Tecnologia, on s'ha d'ubicar el Museu de les Matemàtiques, sigui una "realitat". S'ha d'ubicar al Xalet Soler, situat al número 155-157 del carrer Barcelona, un edifici on l'abril de 2024 es van iniciar les obres de rehabilitació, però que es van aturar l'agost del mateix any per uns problemes en els forjats, i encara no s'han reprès dos anys més tard.
En un comunicat emès aquest dilluns demanen a l'Ajuntament "arribar a consensos" que permetin "fer possible" el Museu de les Matemàtiques a Girona. Ara per ara, hi ha dos museus d'aquestes característiques arreu de Catalunya. El 2014 es va inaugurar el primer a Cornellà de Llobregat, mentre que l'any passat en va obrir un altre a Tarragona. A Girona, però, es fa un museu itinerant. Per exemple, s'ha fet alguna exposició temporal a la Casa de Cultura, tot i que també viatge a altres localitats de la província.
A més, lamenten que les obres "encara no hagin començat" (sí que ho han fet, però estan aturades) i que "s’han hagut de demanar pròrrogues per no perdre la subvenció dels fons europeus Next Generation que permet cobrir part del seu cost". Les actuacions tenen un cost d'1,3 milions, tot i que 683.780,61 euros són finançats per la Unió Europea.
"Accions concretes"
Per això, des del Museu de les Matemàtiques de Catalunya considera que és "urgent" que es facin "accions concretes" per fer realitat la seu a Girona. Sobretot, reclamen un "compromís real" per part de les institucions davant el "risc de perdre la subvenció europea" després dels "retards" la licitació de l'obra.
Va ser a principis de 2019 quan l'Ajuntament va anunciar que adequaria el Xalet Soler per convertir-lo en la Casa de la Tecnologia. Pocs mesos més tard es va dir que l'equipament inclouria el Museu de les Matemàtiques. Diferents entrebancs, però, van fer que el projecte es retardés més del desitjat, i no va ser fins al maig de 2023 que es va aprovar definitivament.
Finalment, les obres van començar l'abril de 2024, però l'agost del mateix any es van aturar per modificar el projecte d'obres, ja que hi havia uns problemes en els forjats. Fa unes setmanes, l'Ajuntament va explicar que s'havia fet un informe tècnic per justificar aquesta modificació i va reconèixer que el procés era més lent del que els agradaria.
El que falta
El contracte del projecte detalla que el termina per enllestir totes les tasques és de màxim un any i, per tant, encara quedarien uns nou mesos d'obres. Amb tot, els preus dels materials de construcció, com els àrids, el ciment o la fusta, han augmentat en els dos anys que fa que les obres estan aturades, i per això tot apunta que la modificació del projecte farà apujar l'import del contracte.
A més, un cop acabada aquesta primera fase dels treballs en faltarà una segona. En aquesta es preveu construir una sala polivalent annexa a l'edifici principal que, en un principi, havia de costar 265.636.73 euros. Després d'alguns anys sense tirar-se endavant aquesta construcció, que encara no s'ha licitat, el preu també podria incrementar.
En paral·lel, tots aquests mesos sense actuacions al Xalet Soler ha fet que hi hagi hagut diferents intents per ocupar-lo. De fet, un cop diferents persones van acabar entrant. Va ser el maig de l'any passat, quan es va produir un incendi que va cremar un matalàs i roba a la part del subterrani que va fer que aquesta part de l'immoble quedés afectat.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'actor Milo Manheim celebra la victòria d'Espanya pels carrers de Girona
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Mor un home de 47 anys en caure per un talús de deu metres a Olot
- Aquestes són les platges de la Costa Brava que disposen de serveis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
- Girona ultima la seva transformació en el regne de Corona per al rodatge d''Enredados
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- El celler empordanès que va néixer d'un somni d'estiu