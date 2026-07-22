Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
El SEM va traslladar l’infant en estat de poca gravetat a l’Hospital Trueta on encara està ingressat
Un nen de quatre anys va resultat ferit en un accident de trànsit amb una motocicleta a Girona. Els fets van passar dimarts a la nit al carrer de Josep Maria Gironella i Pous, al barri de Sant Narcís.
Els serveis d’emergències van rebre l’avís quan faltava un minut per a les deu de la nit. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i de la Policia Municipal de Girona.
Els sanitaris van atendre el menor i el van traslladar en estat de poca gravetat a l’Hospital Josep Trueta. El SEM va mobilitzar dues ambulàncies per assistir l’accident. El menor encara es troba ingressat al centre sanitari en estat menys greu, indiquen fonts hospitalàries.
Pas de vianants
La Policia Municipal es va fer càrrec de l’accident i va elaborar l’atestat i l’informe corresponents. Segons la informació recollida pels agents, el nen va creuar corrent un pas de vianants quan s’hi acostava una motocicleta. El conductor va intentar evitar l’atropellament, però va colpejar la cara de l’infant amb el retrovisor, confirmen fonts municipals.
A més, els policies van practicar la prova d’alcoholèmia al conductor de la moto i va donar un resultat negatiu.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre
- El gest de Pedro Porro a la final del Mundial: «Hola, Peralada! Una abraçada a tots»
- Els aliments que ajuden a combatre la inflamació crònica, segons l’OCU