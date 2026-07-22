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El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies

La manca de subministrament elèctric afecta tretze famílies que pagaven les factures, i hauràn d'assumir el cost de gairebé 80.000 euros de la reparació de la instal·lació

Els veïns del bloc porten més de 15 dies sense electricitat

Els veïns del bloc porten més de 15 dies sense electricitat / Marc Martí Font

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Júlia Bagué

Un bloc sencer del carrer Torras i Bages de Salt ja fa més de quinze dies que està sense llum. Després que un comptador curtcircuités arran d’una irregularitat, Endesa va emetre un informe en què decretava un perill real d’incendi. Representants de les famílies afectades es van reunir dimarts amb l'Ajuntament de Salt perquè, segons al·leguen, "per culpa dels quatre ocupes del bloc que punxen la llum, les tretze famílies que paguem estem a les fosques". El consistori s'ha compromès a enviar un tècnic per estudiar els casos de nuclis vulnerables i per fer d'enllaç amb els propietaris, que es consideren grans tenidors.

Els veïns es van reunir aquest dimarts al matí amb l'Ajuntament per trobar una solució

Els veïns es van reunir aquest dimarts al matí amb l'Ajuntament per trobar una solució / Marc Martí Font

Tot va començar quan els veïns del bloc van començar a rebre factures desorbitades d'Endesa, que rondaven els 1.000 euros, i que atribueixen a l'arribada de cinc ocupes que van alterar el sistema elèctric. Com que no les van poder assumir, els van tallar la llum. Més endavant, a causa d'un incendi als comptadors, un informe de bombers i tècnics d'Endesa va determinar que hi havia un risc elevat i que calia tallar el subministrament. Entre tots els veïns van pagar un tècnic que va canviar tot el cablejat i, en teoria, "va solucionar el problema". Com que no era una persona autoritzada, l'empresa no ha pogut avalar-ho.

El pressupost per corregir les deficiències de la xarxa elèctrica s'enfila, segons un dels veïns, Zacaries, fins a gairebé els 80.000 euros, una xifra que la comunitat no pot assumir i de la qual la propietat no es fa responsable. Les obres, que impliquen una substitució del cablejat de dalt a baix de l'edifici, tindrien una durada aproximada d'un any i mig. L'administradora determina que la majoria dels veïns tenen connexions irregulars de llum, mentre que aquests asseguren que només són quatre. Endesa no pot reconnectar la llum fins que la instal·lació s'arregli i l'informe surti favorable.

Els veïns mostren els comptadors de la llum, assenyalant els quatre que estan punxats

Els veïns mostren els comptadors de la llum, assenyalant els quatre que estan punxats / Marc Martí Font

Generadors per sobreviure

Zacaries explica que entre els veïns sempre han fet molta pinya: "quan entren ocupes i veiem que no són famílies, els fem fora de seguida. Ens ajudem entre tots perquè viure sense llum no és fàcil". Al pis de dalt de tot, relata la situació d'un nen que necessitava una màquina d'oxigen que va connectada al corrent. Durant els primers dies va funcionar amb un generador, però finalment la mare s'ha vist obligada a enviar el seu fill al Marroc.

Per sobreviure, els veïns s'utilitzen de bateries portàtils, llanternes i espelmes. Una mare afectada assegura que els seus fills també han tornat al Marroc, perquè "no en tenen cap culpa del que han provocat els ocupes". Denuncia que el tall de subministrament elèctric és una vulneració dels drets humans: "envien la policia cada dia per evitar que tornem a punxar la llum, però ningú es preocupa de les condicions de vida dels nostres nens". Zacaries apunta que "gairebé tot el bloc són famílies amb fills petits".

La majoria de veïns son families amb nens

La majoria de veïns son families amb nens / Marc Martí Font

L'Ahmed viu en un dels pisos afectats amb la seva dona i dos fills de cinc i vuit anys. No té ni llum ni gas, i cuina amb butà. Ha de comprar menjar cada dia i consumir-lo al moment, perquè no té com conservar-lo. Exposa que ha pagat sempre les factures de la llum i que ara, "amb els meus fills vivim aquests problemes per culpa de la irresponsabilitat d'alguns veïns".

Avisos reiterats

L'empresa de subministrament corrobora que el problema ve de lluny, amb avisos i talls reiterats als quals cometien frau, que segons indiquen havien arribat a ser dotze de vint-i-tres pisos. En comprovar que la instal·lació empitjorava a cada inspecció, finalment es va determinar que suposava un perill i es va tallar la llum a tot l'edifici des del carrer. Endesa insisteix que es tracta d'una mesura contundent de protecció a les famílies, que assegura que corren un risc.

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Els afectats s'utilitzen de llanternes per moure's per l'escala

Els afectats s'utilitzen de llanternes per moure's per l'escala / Marc Martí Font

Per part de l'Ajuntament, afirmen que és un tema entre empresa i particulars. En la reunió d'aquest dimarts s'ha acordat la visita "pis per pis" dels serveis socials, que redactarà informes de vulnerabilitat per fer arribar a Endesa. També s'han compromès a fer d'enllaç amb els grans tenidors, a qui avisaran de les condicions de les famílies i també els traslladaran els informes pertinents.

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