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La Policia Local i el SEM salven un home de 79 anys d’una aturada cardíaca a Llagostera

Els agents van iniciar l’assistència al domicili i els sanitaris del SEM van completar les maniobres de reanimació

Els agents de la Policia Local de Llagostera i el veí que van salvar.

Els agents de la Policia Local de Llagostera i el veí que van salvar. / Policia Local de Llagostera

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Eva Batlle

Eva Batlle

Llagostera

La Policia Local de Llagostera i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van reanimar un veí del municipi de 79 anys que va patir una aturada cardiorespiratòria al seu domicili la nit del 19 de juny.

L’avís es va rebre poc després de les onze de la nit, quan una familiar va alertar que l’home estava estirat a terra i no responia. Una patrulla de la Policia Local es va desplaçar fins a l’habitatge i va trobar la víctima en estat de semiinconsciència i amb greus dificultats per respirar.

Pocs minuts després, tres dotacions del SEM, entre les quals hi havia unitats medicalitzades, es van incorporar a l’assistència. Durant la intervenció, l’home va entrar en aturada cardiorespiratòria i els equips d’emergència van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Els professionals van aconseguir recuperar-li el pols i estabilitzar-ne les constants vitals. Posteriorment, el pacient va ser traslladat d’urgència a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, on va continuar rebent atenció mèdica.

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La família va agrair la intervenció dels agents de la Policia Local de Llagostera i dels equips del SEM, dels quals va destacar «la professionalitat, la rapidesa d’actuació i la qualitat humana», informa el cos de seguretat a les xarxes socials. L'home s'ha trobat amb els agents actuants que li van salvar la vida i els ha fet extensiva l'agraïment.

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