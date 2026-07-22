Reunió clau per definir el futur de l'escola Castellum de Sant Julià de Ramis
L'Ajuntament, la comunitat educativa i els Serveis Territorials d'Educació treballen conjuntament per definir les necessitats del nou centre educatiu
Redacció
L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha mantingut una reunió de treball amb els Serveis Territorials d'Educació de la Generalitat per començar a posar les bases de la futura escola Castellum. L'octubre de l'any passat lliuraven un informe tècnic sobre la situació en què es trobava, redactat per l’enginyeria EMC2, on es manifestava l’obsolescència dels mòduls prefabricats, la pèrdua total de la seva vida útil i el "greu incompliment" de les normatives actuals d’accessibilitat, seguretat i eficiència energètica.
A la trobada hi han participat l'alcalde Marc Sayols i el regidor d'Educació, Pere Pujolràs, la direcció del centre educatiu, l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) i el director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Miquel Marcè. La reunió ha servit per definir l'enfocament que ha de tenir la nova escola Castellum.
Durant la reunió, les diferents parts han pogut exposar les prioritats i les característiques que consideren essencials perquè la nova escola respongui tant a les necessitats educatives actuals com al creixement futur del municipi.
El director territorial ha recollit les aportacions. L'objectiu és que la nova escola Castellum pugui incorporar-se al següent acord de Govern, previst durant la tardor, perquè autoritzi l'inici de la seva tramitació, ara que la Generalitat ha aprovat el pressupost del 2026. Aquest pas permetrà obtenir l'encàrrec oficial i definitiu per iniciar el procés del nou centre.
Ajuntament, comunitat educativa i Serveis Territorials comparteixen el compromís de continuar treballant conjuntament perquè aquest projecte estratègic per a Sant Julià de Ramis avanci amb el màxim consens i esdevingui una realitat al més aviat possible.
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