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Girona destinarà 2,5 milions d'euros a millorar equipaments esportius municipals

El pla, dissenyat conjuntament amb el Consell Català de l'Esport, preveu la renovació de gespa artificial, porteries i enllumenat LED de sis camps de futbol i millores a la piscina de la Devesa

El pla de renovació dels equipaments municipals s'ha presentat aquest dijous

El pla de renovació dels equipaments municipals s'ha presentat aquest dijous / Júlia Bagué

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Júlia Bagué

L'Ajuntament de Girona destinarà 2,5 milions d'euros a millorar sis camps de futbol municipals, la piscina de la Devesa i les pistes de pàdel. Juntament amb el Consell Català de l'Esport, s'ha dissenyat un pla de xoc per renovar unes instal·lacions municipals que demanaven inversió, i que es preveu que estiguin enllestides pel 2028.

El regidor d’Esports i de Joventut, Àdam Bertran i Martínez, ha concretat els equipaments i les millores: En primer lloc, se substituirà la gespa artificial dels camps de futbol de Pont Major, Fontajau i Can Gibert del Pla i es renovaran les porteries, xarxes i banquetes. A les instal·lacions de la Devesa, es renovarà la piscina gran "per guanyar en eficiència, seguretat i accessibilitat", i per últim, s'arreglaran les pistes de pàdel "que actualment estan deteriorades". El regidor també ha afegit que es preveu en totes elles la instal·lació d'un nou enllumenat amb tecnologia LED, més barata, sostenible i potent.

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