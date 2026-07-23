Girona destinarà 2,5 milions d'euros a millorar equipaments esportius municipals
El pla, dissenyat conjuntament amb el Consell Català de l'Esport, preveu la renovació de gespa artificial, porteries i enllumenat LED de sis camps de futbol i millores a la piscina de la Devesa
Júlia Bagué
L'Ajuntament de Girona destinarà 2,5 milions d'euros a millorar sis camps de futbol municipals, la piscina de la Devesa i les pistes de pàdel. Juntament amb el Consell Català de l'Esport, s'ha dissenyat un pla de xoc per renovar unes instal·lacions municipals que demanaven inversió, i que es preveu que estiguin enllestides pel 2028.
El regidor d’Esports i de Joventut, Àdam Bertran i Martínez, ha concretat els equipaments i les millores: En primer lloc, se substituirà la gespa artificial dels camps de futbol de Pont Major, Fontajau i Can Gibert del Pla i es renovaran les porteries, xarxes i banquetes. A les instal·lacions de la Devesa, es renovarà la piscina gran "per guanyar en eficiència, seguretat i accessibilitat", i per últim, s'arreglaran les pistes de pàdel "que actualment estan deteriorades". El regidor també ha afegit que es preveu en totes elles la instal·lació d'un nou enllumenat amb tecnologia LED, més barata, sostenible i potent.
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
- L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat
- Carta d'una lectora 'El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes