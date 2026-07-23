Girona explora el model d'economia nocturna de Dublín per millorar la governança de la nit
L'Ajuntament explora el model de governança de la nit de Dublín, amb un perfil dedicat a la coordinació entre agents diversos
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, es va reunir aquest dimarts a l’Ajuntament amb l'assesor d'economia noctura de Dublín, Ray O’Donoghue, per conèixer de primera mà el model de governança de la nit que aplica la capital irlandesa. A la trobada també hi van participar la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, la regidora d’Educació, Participació i Estadística, Queralt Vila, i el secretari general de FECASARM i Spain Nightlife, Joaquim Boadas.
La reunió va girar entorn de la figura coneguda popularment com a “alcalde de la nit”, un perfil encarregat de coordinar administracions, sector empresarial, veïnat i resta d’agents vinculats a l’activitat nocturna. Aquest model està força estès internacionalment i, a l’Estat, només s’ha implantat fins ara a Barcelona, sota el nom d’Oficina de la Nit.
Durant la trobada, O’Donoghue va exposar l’experiència de Dublín, on exerceix des de fa quatre anys com a interlocutor entre administracions, empresaris, residents, turistes i locals d’oci. Segons va explicar, la seva feina combina tasques de mediació en conflictes de convivència amb accions de promoció turística i de coordinació de projectes per reforçar la seguretat, la qualitat i la competitivitat de l’oferta nocturna.
Mediació, convivència i promoció de ciutat
L’alcalde Lluc Salellas va mostrar interès per aquesta fórmula de governança, especialment pel paper de coordinació que assumeix aquesta figura i pels resultats que pot tenir en matèria de convivència i seguretat. Després de la reunió, Salellas va valorar que “la trobada ha estat interessant” i va remarcar que “l’oci nocturn és una part ineludible de la vida urbana i volem que continuï sent així, però alhora ens cal vetllar pel descans de la gent”.
Per la seva banda, Ray O’Donoghue va destacar que havia estat “un veritable plaer haver conegut l’alcalde de Girona i el seu equip” i va subratllar que la reunió havia estat útil per “intercanviar idees” i explicar algunes de les iniciatives que s’estan desenvolupant a Dublín a través del programa irlandès d’economia nocturna.
El paper de FECASARM i el debat sobre el model
En el decurs de la reunió també es va posar sobre la taula el model de representació de l’oci nocturn a Girona, més proper, segons es va explicar, a exemples com el de Berlín, on l’assessorament al sector es canalitza a través d’una associació de locals. En aquest àmbit, FECASARM hi té una delegació que treballa amb establiments, administracions i cossos de seguretat per promoure un model d’oci nocturn responsable i compatible amb la convivència ciutadana.
Joaquim Boadas va defensar que la figura de l’“alcalde de la nit” ha demostrat ser “una eina molt eficaç per millorar la coordinació entre tots els agents implicats en l’activitat nocturna”, alhora que contribueix a reforçar la convivència, la seguretat i el desenvolupament econòmic i turístic de les ciutats.
A la reunió també es va explicar que l’Oficina d’Economia Nocturna de Dublín està finançada conjuntament per l’Ajuntament i pel Govern d’Irlanda, un esquema que, segons els participants, permet consolidar una tasca estable de mediació, coordinació i promoció de la nit com a actiu urbà.
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