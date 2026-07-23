Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
Els Mossos han arrestat el sospitós, que té una quinzena d'antecedents, després que s'enfrontés als agents
E.B.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys per haver entrat en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, disparar a l'aire i ferir un altre home al cap d'un cop. Els fets van passar aquest dimecres a quarts de dues de la tarda quan el sospitós va entrar armat al bar, situat al carrer Josep Maria Prat. L'arrestat va disparar sense apuntar ningú en concret quan estava a dins de l'establiment. Va ser sortint del bar, quan el sospitós va rebentar un vidre del negoci i va agredir la víctima que estava per la zona i li va provocar un trau al cap que va requerir assistència mèdica. En concret, l'home va agredir-lo amb la culata de la pistola ja fora del bar. Va ser aleshores quan diverses persones van alertar els Mossos per avisar del que estava passant.
Segons diversos testimonis, l’home va entrar amb aparent tranquil·litat al bar, però, de sobte, va treure l’arma i va disparar un tret a l’aire. Tot seguit, va sortir de l’establiment també amb calma i va agredir la víctima a l’exterior. La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona s’ha fet càrrec del cas. Les primeres indagacions apunten que l’acció no hauria estat planificada i que el detingut no coneixia la víctima, tot i que la investigació continua oberta.
Quan els agents van arribar al lloc dels fets van localitzar ràpidament el sospitós i el van poder detenir, tot i que es va enfrontar amb la policia i per evitar que l'arrestessin. Es tracta d'un home conegut pels Mossos i que acumula quinze antecedents. La víctima va poder anar pels seus propis mitjans al Centre d'Atenció Primària de Taialà -proper a la zona on van passar els fets- per ser atès de la ferida al cap.
Segons testimonis, l'home va entrar ben tranquil al bar i va ser tot d'una quan va treure l'arme i va disparar amb un tret a l'aire i va sortir tranquilament fins agredir l'altre home al'exterior de l'establiment. la Unitat d'Investigaió dels Mossos de la comissaria de Girona està investigant el succés però d'entrada no sembla que fos res palnifificat ni que congués la v´citima. Les indigacions encara estan en curs.
Per tot plegat, l'home va quedar detingut per un delicte de desordres públics, un altre de lesions pel trau al cap que li va causar a la víctima, un altre delicte d'amenaces que va proferir a alguns dels testimonis i a la mateixa víctima, un altre de danys pels desperfectes que va causar al bar, un altre de tinença il·lícita d'armes i un altre per atemptat als agents de l'autoritat, ja que en el moment de la detenció, l'home es va resistir als Mossos.
S'espera que en les propers dies passi a disposició dels jutjats de guàrdia de Girona.
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