Pregó dels Marrecs a Salt: "Un castell l’aixeca tot un poble" per a un municipi més cohesionat
El pregó posa el focus en la necessitat de fer "pinya" i ha reclamat més eines per a les entitats per construir un municipi "més comunitari i amb més cohesió social"
Cultura, identitat i comunitat. Aquests són els tres conceptes principals sobre els quals ha pivotat el pregó dels Marrecs, que ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Salt aquest dijous al vespre. En l’any del seu trentè aniversari, la colla ha repassat la seva trajectòria, però sobretot ha reivindicat l’orgull de ser de Salt, la força del teixit associatiu i la necessitat de fer "pinya" per construir un municipi més integrador i cohesionat. Els Marrecs també han defensat la cultura popular com una suma de "treball, valors i sentiments" i com una manera de mantenir viva la llengua, amb l'objectiu de reduir desigualtats i reforçar el sentiment de pertinença al poble.
Nora Anglada, Pere Massagué, Rosa Maria Oliveras, Pilar Cullell, Sergi Camps, Paula Crosa i Pau Caravaca han estat els encarregats de fer el discurs en nom de tota la colla. Ho han fet, com sempre, des del balcó de l'Ajuntament, davant d'una plaça de Lluís Companys plena de gent i que coneixen molt bé. Allà van aixecar el "primer pilar de 4" i han viscut "algunes de les millors diades castelleres". Els Marrecs no han deixat passar l'oportunitat de parlar de la seva trajectòria al llarg dels trenta anys, en els quals han lluït "el nom de Salt a tot arreu".
Ja cap al final del discurs, han mirat cap al futur. A la plaça de Lluís Companys van fer el primer 3 de 9 i "igual que el primer dia", la colla continua tenint "molts somnis". Per això, el seu objectiu és "recuperar el 3 de 9" i "qui sap" si situar-se i mantenir-se "entre les grans colles que alcen castells de 9". Han assegurat que tenen "creixement constant, experiència, il·lusió, determinació i força" per fer-ho. "Un castell no l’aixeca només una persona o una colla, un castell l’aixeca tot un poble", han sentenciat.
Un municipi més cohesionat
Més enllà d'això, els Marrecs han aprofitat el pregó per defensar el paper de les entitats en la construcció d’un municipi més cohesionat. La colla ha recordat que Salt sempre ha estat un poble actiu i ha posat en valor la feina de les associacions culturals, esportives i socials que omplen de vida els carrers durant tot l’any.
En aquest sentit, han fet una crida a continuar apostant per les Naus Guixeres de la Coma Cros perquè es consolidin com "un pol cultural i punt de trobada". Els pregoners han reclamat que les entitats disposin de més eines per poder mantenir el vincle amb la ciutadania i contribuir a fer un Salt "més comunitari i amb més cohesió social".
La idea de fer "pinya" ha servit com a fil conductor del discurs. Els Marrecs han presentat els castells com una metàfora del municipi que volen construir: un espai en el qual tothom tingui un lloc, sense importar l’edat, l’origen, les creences o la condició social. "Tothom és important", han remarcat, afegint que "eliminant les desigualtats" és quan es pot "arribar més lluny i assolir l’objectiu comú".
"Orgull" i Festa Major
Com era d’esperar, la colla també ha reivindicat l’orgull de ser de Salt i ha demanat deixar enrere els "complexes arrossegats d’altres temps". Al mateix temps, han defensat la necessitat d’enfortir la col·laboració amb els municipis veïns en una àrea urbana, citant, per exemple, l’arribada de la Girocleta, els projectes culturals sorgits a Salt i el futur Campus de Salut. Això sí, han reclamat que el municipi ocupi "un lloc destacat" dins d’aquest espai compartit.
El pregó ha reservat també un espai central per a la Festa Major. Els Marrecs han recordat que són les entitats les que fan possibles bona part de les activitats i han animat els veïns a no limitar-se a observar-les. "No aneu a la Festa, sigueu vosaltres la Festa Major", han proclamat, en una crida a sortir al carrer, participar, ajudar les associacions i fer-se seva la celebració.
Aquest diumenge tornaran a la plaça de Lluís Companys en la Diada Castellera, però, és clar, el pregó no podia acabar sense un castell. Els Marrecs han fet un 2 de 7 i la festa ha continuat amb una traca i un correfoc, i també amb un assaig de la colla.
Abans del pregó, l'alcaldessa, Cristina Alarcón, ha explicat que és un "honor" que els Marrecs hagin estat els pregoners i que poguessin celebrar els trenta anys obrint la Festa Major. Ja a la tarda, però, Salt ja ha viscut amb intensitat la festa. Gent de totes les edats ha acompanyat els gegants i als Marrecs en una cercavila que ha passat per diferents espais de la vila i ha acabat a la plaça de Lluís Companys.
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