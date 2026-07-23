El PSC de Salt denuncia el deteriorament del servei de recollida de residus i reclama explicacions al govern local
El partit demana al govern municipal que detalli les mesures per millorar el servei i exigeixi el compliment del contracte a l'empresa concessionària
El PSC de Salt ha carregat contra l’estat del servei de recollida de residus al municipi i ha reclamat al govern local explicacions per un deteriorament que, segons denuncia, s’ha convertit en una situació “quotidiana” als carrers del poble. Els socialistes asseguren que els contenidors desbordats, les bosses acumulades a terra i la brutícia a la via pública estan empitjorant la imatge de Salt i la qualitat de vida del veïnat. La formació considera especialment greu que aquesta situació coincideixi amb la Festa Major, quan el municipi rep més visitants i els carrers haurien de presentar la seva millor imatge. En aquest sentit, Martín lamenta que “la Festa Major hauria de ser un motiu d’orgull col·lectiu, però la imatge que ofereixen molts carrers és absolutament impròpia d’un municipi com Salt”. El portaveu del grup municipal, Joan Martín, sosté que “el govern municipal no pot normalitzar que Salt presenti aquest nivell de degradació de l’espai públic” i recorda que la neteja és “un dels serveis més bàsics que ha de garantir qualsevol ajuntament”.
El PSC posa el focus en el carrer Francesc Macià, on les obres del carril bici van comportar l’eliminació d’una illa de contenidors que donava servei a una zona densament poblada. Segons denuncia el grup, setmanes després encara no s’hi ha habilitat cap alternativa, cosa que ha provocat la saturació dels punts de recollida dels carrers pròxims i l’acumulació de residus al terra.
Els socialistes també alerten d’un altre problema que asseguren que va a més: la presència de rates a l’entorn d’algunes illes de contenidors. “Quan hi ha bosses de residus durant hores al carrer, les conseqüències són previsibles”, afirma un dels regidors del grup, que considera que es tracta d’un problema de salut pública que requereix una resposta immediata.
Davant d’aquesta situació, el PSC demana al govern municipal que expliqui si el servei està ben dimensionat, quines mesures pensa aplicar per evitar els desbordaments i quan preveu donar una solució als punts més afectats. També reclama que, en l’últim any de vigència del contracte de neteja i residus, l’Ajuntament exigeixi a l’empresa concessionària el compliment estricte de les seves obligacions. Martín ho resumeix així: “No podem esperar al nou contracte mentre Salt es degrada dia rere dia”.
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